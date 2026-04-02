2.500 sinh viên hưởng ứng chương trình "Hãy bắt đầu bữa ăn bằng rau”

Chương trình thu hút nhiều sinh viên tham gia, hưởng ứng

“Salad first - Hãy bắt đầu bữa ăn bằng rau” là chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng (Creating Shared Value - CSV) do Công ty TNHH Kewpie Việt Nam khởi xướng từ năm 2014 và được triển khai theo định hướng lâu dài, không mang tính thương mại. Thông qua sự phối hợp cùng Công ty HTV-TMS, chương trình hướng đến lan tỏa thông điệp về chế độ dinh dưỡng cân bằng, khuyến khích thói quen ăn rau trước bữa ăn – một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe.

Theo số liệu hiện nay, mức tiêu thụ rau củ, quả trung bình của người Việt chỉ đạt khoảng 371,7g/người/ngày, thấp hơn so với khuyến nghị từ 480g đến 560g/người/ngày của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Điều này cho thấy lượng rau tiêu thụ vẫn còn thiếu hụt hơn 100g mỗi ngày. Từ thực tế đó, chiến dịch “Salad first” ra đời nhằm khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng rau trong bữa ăn, góp phần hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh và nâng cao sức khỏe bền vững.

Trước đó, chương trình đã được triển khai hiệu quả tại nhiều cơ sở đào tạo như Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y tế Công cộng (Hà Nội) cùng nhiều trường đại học khác. Năm 2026, hoạt động tiếp tục được tổ chức tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe trong sinh viên.