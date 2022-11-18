Dai-ichi Life Việt Nam tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch tại TP. Huế

Dai-ichi Life Việt Nam hy vọng hệ thống máy lọc nước uống sạch được trao tặng hôm nay sẽ góp phần mang lại nguồn nước uống sạch, an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe cho mầm non tương lai của đất nước

Hoạt động này nằm trong dự án “Nước sạch học đường” do Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ với ngân sách 900 triệu đồng, để lắp đặt 15 hệ thống máy lọc nước uống sạch cho 15 trường học vùng sâu vùng xa trên toàn quốc.

Tính đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã bàn giao 14 hệ thống máy lọc nước uống sạch cho 14 trường học tại các tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang và TP. Huế, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng nghìn học sinh và giáo viên. Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại Lâm Đồng trong thời gian sắp tới.

Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam khởi xướng dự án “Nước sạch học đường” từ năm 2012. Tính đến nay, dự án đã tài trợ 168 hệ thống máy lọc nước và 13 công trình nước sạch, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng, mang nguồn nước uống sạch và an toàn đến hơn 50.000 học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng một môi trường học tập an toàn và lành mạnh chính là nền tảng để mỗi học sinh phát triển toàn diện, hướng đến một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn

Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước. Với thông điệp “Kết nối Triệu Yêu Thương”, chúng tôi rất vui mừng được trao tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch cho nhà trường hôm nay. Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn góp phần bảo vệ sức khỏe cho các em và cùng nhà trường nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước, hướng đến một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh và phát triển toàn diện.”

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 19 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Công ty đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa trong bốn lĩnh vực giáo dục, y tế – sức khỏe, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 88 tỷ đồng.

Vượt qua những thách thức năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được những thành quả tốt đẹp: Tổng doanh thu phí đạt hơn 18.000 tỷ đồng; Tổng tài sản vượt hơn 80.000 tỷ đồng. Công ty đã nâng cấp, hoàn thiện và đưa ra thị trường một thế hệ sản phẩm mới với nhiều quyền lợi ưu việt hơn cho khách hàng, đồng thời, đẩy mạnh cải tiến dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số ở tất cả các điểm chạm, đưa mức độ hài lòng của khách hàng đạt 83%. Trong năm qua, Công ty đã chi trả 5.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp; Trích lập hơn 58.000 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ; Gia tăng hơn 2.700 tỷ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng cho khách hàng thông qua chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025) do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn công bố và trao giải vào ngày 5/11/2025; “Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025” do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp Viet Research trao tặng vào ngày 27/6/2025 cùng nhiều giải thưởng uy tín khác./.