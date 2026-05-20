Định hướng xây dựng chương trình tiếng Cơ Tu cấp tiểu học

HNN.VN - Sáng 21/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở GD&ĐT TP. Huế tổ chức hội thảo định hướng biên soạn Chương trình giáo dục phổ thông môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học.
Hội thảo làm rõ thực trạng, định hướng xây dựng môn học tiếng Cơ Tu trong trường phổ thông

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ thực trạng sử dụng tiếng Cơ Tu hiện nay, nhu cầu học tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc Cơ Tu cũng như định hướng xây dựng chương trình môn học trong trường phổ thông. Các ý kiến cũng đề cập đến lịch sử hình thành, đặc điểm ngôn ngữ tiếng Cơ Tu và vai trò của ngôn ngữ này trong đời sống, văn hóa cộng đồng.

Theo các đại biểu, việc đưa tiếng Cơ Tu vào giảng dạy chính quy cần được chuẩn bị đồng bộ từ chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên đến nguồn lực triển khai. Trong đó, nhiều ý kiến kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành khung Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Cơ Tu; tổ chức biên soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 phù hợp với đặc thù ngôn ngữ, văn hóa địa phương; đồng thời tăng cường tập huấn phương pháp giảng dạy ngôn ngữ dân tộc cho đội ngũ giáo viên.

Hiện TP. Huế có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống khá đông, trong đó người Cơ Tu chiếm tỷ lệ lớn tại một số xã vùng cao. Thời gian qua, địa phương đã có kinh nghiệm triển khai thí điểm dạy học tiếng Cơ Tu, bước đầu hình thành đội ngũ giáo viên và một số tài liệu phục vụ giảng dạy.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như chưa có chương trình và sách giáo khoa chính thức được phê duyệt; bộ chữ viết chưa được chuẩn hóa thống nhất; nguồn lực tài chính, trang thiết bị còn hạn chế. Bên cạnh đó, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện học đồng thời tiếng Việt, tiếng Anh nên việc xây dựng chương trình tiếng Cơ Tu cần được nghiên cứu phù hợp với thực tế.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Hội thảođịnh hướngbiên soạnChương trìnhgiáo dục phổ thôngtiếng Cơ Tucấp tiểu học
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự đóng góp của trí thức Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo và phát triển thành phố ở tâm thế mới". Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (18/5) năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Định hướng không gian phố đêm mới ven sông Như Ý

Trong xu hướng phát triển du lịch hiện đại, kinh tế đêm đang trở thành “mảnh đất vàng” để gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại phường Thuận Hóa, cùng với các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các tuyến phố hiện có, đề án phố đêm ven sông Như Ý được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, góp phần làm sống động bức tranh đô thị về đêm.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhìn từ một hội thảo

Một trong những nội dung xuyên suốt của Hội thảo khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50-CT/TW” vừa được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức là yêu cầu đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, gắn với giải quyết các vấn đề cụ thể ở cơ sở.

