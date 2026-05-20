Định hướng xây dựng chương trình tiếng Cơ Tu cấp tiểu học

Hội thảo làm rõ thực trạng, định hướng xây dựng môn học tiếng Cơ Tu trong trường phổ thông

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ thực trạng sử dụng tiếng Cơ Tu hiện nay, nhu cầu học tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc Cơ Tu cũng như định hướng xây dựng chương trình môn học trong trường phổ thông. Các ý kiến cũng đề cập đến lịch sử hình thành, đặc điểm ngôn ngữ tiếng Cơ Tu và vai trò của ngôn ngữ này trong đời sống, văn hóa cộng đồng.

Theo các đại biểu, việc đưa tiếng Cơ Tu vào giảng dạy chính quy cần được chuẩn bị đồng bộ từ chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên đến nguồn lực triển khai. Trong đó, nhiều ý kiến kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành khung Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Cơ Tu; tổ chức biên soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 phù hợp với đặc thù ngôn ngữ, văn hóa địa phương; đồng thời tăng cường tập huấn phương pháp giảng dạy ngôn ngữ dân tộc cho đội ngũ giáo viên.

Hiện TP. Huế có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống khá đông, trong đó người Cơ Tu chiếm tỷ lệ lớn tại một số xã vùng cao. Thời gian qua, địa phương đã có kinh nghiệm triển khai thí điểm dạy học tiếng Cơ Tu, bước đầu hình thành đội ngũ giáo viên và một số tài liệu phục vụ giảng dạy.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như chưa có chương trình và sách giáo khoa chính thức được phê duyệt; bộ chữ viết chưa được chuẩn hóa thống nhất; nguồn lực tài chính, trang thiết bị còn hạn chế. Bên cạnh đó, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện học đồng thời tiếng Việt, tiếng Anh nên việc xây dựng chương trình tiếng Cơ Tu cần được nghiên cứu phù hợp với thực tế.