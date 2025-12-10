Ngày quyết định của bóng đá Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vào bán kết với vị trí nhất bảng B nếu giành chiến thắng trước U22 Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận ra quân thắng khá vất vả 2-1 trước U22 Lào. Qua trận đấu này, ngoài phong độ chói sáng của Nguyễn Đình Bắc, dường như các thành viên còn lại của U22 Việt Nam vẫn chưa “nóng máy”. Cũng có thể HLV Kim Sang Sik chưa tung hết những chiêu thức của mình ở trận đấu khai mạc của một hành trình mà ông cần những tính toán để đi đến trận đấu cuối cùng.

Chiều nay, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Malaysia, đội đã thắng Lào 3-1 trong trận đấu cách đây 2 ngày. Như vậy, nếu như U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa trận này thì 2 đội sẽ dắt tay nhau vào vòng bán kết. Thế nhưng cả 2 đội chắc chắn đều không muốn hòa trận này, đặc biệt với U22 Việt Nam nếu hòa thì đối thủ ở vòng bán kết là đội chủ nhà U22 Thái Lan. Đây là cơ sở để khẳng định, U22 Việt Nam sẽ quyết đấu với U22 Malaysia và ngược lại.

Một trong những cầu thủ được dư luận quan tâm của U22 Việt Nam đó là tiền vệ Xuân Bắc. Ở trận đấu gặp U22 Lào, Xuân Bắc phải rời sân sớm vì một chấn thương. Theo những diễn biến của các buổi tập gần đây, cầu thủ này đã có thể hồi phục, ra sân chiều nay.

Xuân Bắc trở lại, hàng tiền vệ Việt Nam có được một cầu thủ giữ nhịp và chia bài tốt.Tuy nhiên, một sự băn khoăn là sự phối hợp giữa 2 tiền vệ trung tâm là Xuân Bắc và Thái Sơn trong những phút đầu hiệp 1 trận gặp U22 Lào vẫn chưa được ăn ý lắm. Hy vọng ở trận đấu này, Bắc và Sơn sẽ phối hợp tốt hơn, làm bệ phóng cho các đợt tấn công của U22 Việt Nam.

Dưới thời HLV Kim, lối chơi tấn công 2 cánh là một vũ khí khá lợi hại. Nhưng ở trận gặp Lào, những cầu thủ chạy cánh như Minh Phúc, Văn Khang vẫn chưa phát huy được công năng của mình. Trong lực lượng của U22 Việt Nam lần này có những cầu thủ chạy cánh rất chất lượng là Phi Hoàng, Anh Quân. Nhất là Phi Hoàng, cầu thủ đã chơi rấy hay ở giải U23 Đông Nam Á. Liệu HLV Kim sẽ lựa chọn Phi Hoàng để tạo ra những “cú đấm” uy lực từ cánh trái trong trận đấu chiều hôm nay?

So với U22 Việt Nam thì U22 Malaysia sẽ ít áp lực hơn ở trận đấu này, bởi vì chỉ cần hòa là họ đã chiếm vị trí nhất bảng B. Điểm mạnh của U22 Malaysia đó là khả năng chơi bóng bổng tốt, đặc biệt cặp tiền đạo Danish-Khalil có lối chơi kỹ thuật và dứt điểm khá tốt.

Rất có thể, U22 Malaysia sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự và phản công nhanh và họ cũng sẽ chơi bóng bổng để tận dụng khả năng không chiến tốt của các thủ tiền đạo. Đây là điều mà thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ của U22 Việt Nam phải dè chừng.

Về lịch sử đối đầu, U22 Việt Nam đang chiếm lợi thế trước đối thủ. Đây cũng là một điểm tựa để HLV Kim Sang Sik và các học trò vượt qua thử thách này trong trận đấu chiều hôm nay...

Cùng giờ với trận đấu của U22 Việt Nam, 16 giờ chiều nay, HLV Mai Đức Chung cùng các cô gái đá bóng Việt Nam đối đầu với đội tuyển nữ Myanmar. Bàn thua nghiệt ngã ở phút bù giờ ở trận đấu gặp Philipines đã khiến Huỳnh Như và các đồng đội vào thế quá khó trong lần thi đấu SEA Games này. Trong trận đấu chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một cửa duy nhất là phải thắng trước Myanmar mới còn cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết.

Đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong những cuộc đối đầu trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam luôn chiếm ưu thế trước đội tuyển nữ Myanmar. Đây cũng là cơ sở để HLV Mai Đức Chung cùng các học trò của ông quyết tâm giành chiến thắng trận đấu này.

Có thể thấy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi tốt trong trận gặp Philipines. Nhưng hạn chế của chúng ta là thể hình so với đội bạn. So với Philipines thì các cầu thủ nữ Myanmar không to cao bằng. Lối chơi của họ có phần hơi rắn nhưng về tố chất kỹ thuật không bằng các cầu thủ nữ Việt Nam.

Có lẽ đây là SEA Games đầu tiên mà HLV Mai Đức Chung phải ở vào tư thế một mất một còn ngay từ vòng đấu bảng. Hy vọng với tài năng và kinh nghiệm cầm quân của “bố” Chung và cả kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất dày dạn của Huỳnh Như, Thanh Nhã, Bích Thùy hay Kim Thanh, đội tuyển bóng nữ Việt Nam sẽ vượt qua thử thách lớn này để tiếp tục bảo vệ tấm HCV SEA Games mà bóng đá nữ Việt Nam liên tiếp giành được trong các kỳ SEA Games trước...