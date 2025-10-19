Việt Nam góp mặt tại Granma-Rebelde, thúc đẩy truyền thông trung thực

Những ấn phẩm về cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian trưng bày báo Granma. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội báo quốc tế Granma - Rebelde lần thứ nhất đã khai mạc tại thủ đô La Habana (Cuba), với sự tham dự của hơn 20 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập các tờ báo Granma – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - và Juventud Rebelde (Thanh niên quật khởi) do Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz sáng lập.

Phát biểu khai mạc, bà Yuniasky Crespo Baquero, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Cuba, nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông chân thực trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Với hội báo này, Cuba gia nhập chuỗi các sự kiện báo chí cánh tả toàn cầu, khẳng định sứ mệnh quốc tế và cam kết đối với tư duy phản biện, đổi mới truyền thông.

Hội báo quy tụ các cơ quan truyền thông có ảnh hưởng như Almaya-deen của Palestine, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), Nhân Dân (Việt Nam), El Siglo (Chile), Conciencia (Mexico) và Diễn đàn Nhân dân (Mỹ).

Tại không gian trưng bày của báo Granma và Nhân Dân, nhiều ấn phẩm giới thiệu về lịch sử Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tới công chúng.

Từ ngày 18/10, hội báo mở cửa rộng rãi với các hoạt động tọa đàm, văn hóa và giải trí dành cho mọi lứa tuổi./.