Bộ đôi huyền thoại Secret Garden mở màn tour lưu diễn đêm nhạc thiện nguyện tại Việt Nam

Bộ đôi nghệ sĩ huyền thoại Secret Garden đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng cho đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Giống như các năm trước, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện. Năm nay, Ban tổ chức dành toàn bộ tiền vé của đêm nhạc hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bão lũ.

Nghệ sĩ Rolf Lovland chia sẻ, ở Na Uy, nhóm nhạc đã đọc và xem tin tức về thiên tai bão lụt tại Việt Nam, vì vậy, việc được biểu diễn trong khuôn khổ chương trình "Good morning Vietnam" và đồng hành cùng các hoạt động từ thiện xã hội rất có ý nghĩa.

Chương trình “Secret Garden Live in Vietnam” là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam, do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện, sau thành công của 2 sự kiện “Kenny G Live in Vietnam” và “Bond Live in Vietnam”.

Đây là lần đầu tiên bộ đôi huyền thoại Secret Garden đến biểu diễn tại Việt Nam. Đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam” là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Trong chương trình âm nhạc đặc biệt này, Secret Garden mang đến cho công chúng tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ, được chia thành 3 chủ đề xuyên suốt: Thiên nhiên; cảnh đẹp, quan hệ với con người; văn hóa. Những tác phẩm âm nhạc đặc sắc gồm: “Windacer”, “Nocturne” (voc. Cathrine), “Song From a Secret Garden”, “Elan”, Lullaby For Grown-UPS (voc. Espen), “Sometimes When it Rains”, “Sleepsong” (Cathrine), “The Reel”, “The Dream”, “Renaissance”, “Serenade To Spring”…

Qua phần trình diễn đầy cảm xúc, hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa trong không gian âm nhạc sang trọng, nhưng cũng thật gần gũi và đầy hoài niệm. Đặc biệt, trong chương trình, bộ đôi huyền thoại biểu diễn bản nhạc “You Raise Me Up”, tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của họ đã được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo, Hauser... cùng hơn 1.000 nghệ sĩ khác cover.

Với phong cách sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh, khán giả Việt Nam được dẫn dắt qua hành trình thưởng thức âm nhạc đầy thi vị. Từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu - Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội…

Chia sẻ với báo chí trước ngày diễn ra đêm nhạc, nghệ sĩ Rolf Løvland cho biết, Việt Nam mang lại cho các nghệ sĩ nguồn cảm hứng rất riêng và các nghệ sĩ mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ. Nhóm nhạc chọn Việt Nam làm điểm mở đầu cho tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp, bởi nhóm cảm nhận được tình cảm nồng hậu và niềm đam mê yêu thích âm nhạc của khán giả Việt... Nghệ sĩ Rolf Lovland tiết lộ, sau đêm diễn tại Hà Nội, Secret Garden sẽ tiếp tục tour diễn tại các thành phố lớn của Trung Quốc trước khi trở về Na Uy.

Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến khán giả trong nước, Ban Tổ chức “Good Morning Vietnam” còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, năm nay, hai nghệ sĩ sẽ quay MV tại Ninh Bình cùng với cảnh núi non, sông suối và thiên nhiên hùng vĩ...

Secret Garden gồm 2 thành viên: Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Lovland (nam) thành lập năm 1994. Rolf Lovland từng giành giải Grammy Award của Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nước này, với 60 lần có ca khúc lọt bảng xếp hạng radio của kênh phát thanh quốc gia Na Uy. Còn Fionnuala Sherry là người Ireland, tốt nghiệp Cao đẳng âm nhạc Dublin, có thâm niên 10 năm trong Dàn nhạc giao hưởng RTE. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách âm nhạc khác biệt khiến âm nhạc của họ vừa mang tính hàn lâm, vừa chinh phục được khán giả đại chúng với chất riêng biệt mang đậm màu sắc Bắc Âu.