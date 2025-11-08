Những căn phòng nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc

Tại các phòng thu thường chuẩn bị sẵn những nhạc cụ cơ bản cho khách (ảnh lớn); Giọng ca Huế vang lên giữa không gian thu âm chuyên nghiệp (ảnh nhỏ)



Nếu trước đây, người làm nhạc ở Huế thường phải vào Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh để thu âm chuyên nghiệp, thì nay, ngay trong lòng thành phố đã có nhiều lựa chọn. Những cái tên như Zoe Studio, Spyke Records, Nyan Music hay Drum House Studio… đang dần tạo nên một mạng lưới nhỏ, phục vụ đủ thể loại, từ rock, pop, ballad cho đến rap, hiphop.

Một số phòng thu mới xuất hiện những năm gần đây như Zoe Studio hay Spyke Records được điều hành bởi những người trẻ, đang chơi nhạc, đang đi diễn, nên hiểu rõ nhu cầu của giới làm nhạc Huế. “Mình mở phòng thu vì chính ban nhạc của mình cần một nơi tập và thu âm phù hợp. Rock là thể loại khá kén, không phải phòng nào cũng chịu được cường độ âm thanh và cách chơi của nhóm, nên bọn mình quyết định tự tạo ra không gian riêng cho cộng đồng này”, anh Hoàng Tiến Nghĩa, chủ Zoe Studio chia sẻ.

Zoe Studio hiện là một trong những địa chỉ quen thuộc của các band nhạc rock trẻ. Ngoài thu âm, nơi đây còn hỗ trợ phối và xử lý âm thanh, quay MV, thậm chí giúp phát hành sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến. “Khách của tụi mình đa phần là học sinh, sinh viên. Có đợt cao điểm, phòng gần như kín lịch từ sáng đến tối”, anh Hoàng Tiến Hiếu, em trai anh Nghĩa cho biết.

Không khí ấy phản ánh sức sống mạnh mẽ của cộng đồng nhạc trẻ Huế, nơi những bạn trẻ vẫn miệt mài tập luyện, thu âm, tự sáng tác và làm nhạc cho chính mình. Họ có thể bắt đầu chỉ với vài bài hát lại (cover), vài bản thử nghiệm (demo) tự thu, rồi dần dần học cách sử dụng thiết bị, làm việc với kỹ sư âm thanh, tìm ra bản sắc của riêng mình.

Không chỉ các nhóm rock, giới rap và hiphop ở Huế cũng đang phát triển mạnh. Phòng thu Spyke Records, do Võ Nguyên Hưng sáng lập, là một trong những điểm đến quen thuộc của các rapper trẻ. Hưng kể, từ thời cấp ba, anh đã cùng bạn bè đam mê âm nhạc và ấp ủ mở một nơi để “những người mê rap, hiphop ở Huế có thể gặp nhau, trao đổi và sáng tạo”.

“Ở Huế, không phải ai cũng có điều kiện theo đuổi âm nhạc bài bản. Mình muốn Spyke trở thành chỗ để những bạn có năng khiếu được hỗ trợ, có không gian làm nhạc tử tế”, Hưng nói. Ngoài thu âm, Spyke còn sản xuất trọn gói, phối nhạc, phối - xử lý âm thanh, thậm chí hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu. Anh cho biết thêm: “Thị trường ở Huế nhỏ, kinh phí còn hạn chế, nhưng bù lại mọi người thân thiết, hỗ trợ nhau. Ở Spyke, khách và chủ phòng thu thường trở thành bạn bè, cùng nhau làm sản phẩm, cùng lớn lên với nghề”.

Trong không gian vài chục mét vuông, những người làm nhạc ở Huế vẫn miệt mài với tiết tấu, với tiếng đàn, với giọng ca. Có nhóm nhạc mất ba, bốn buổi mới hoàn thành một bản thu; có rapper trẻ thức trắng đêm để bắt đúng “khoảnh khắc” cho một bài hát.

Trần Quốc Trung, tay ghi-ta của The Clocks chia sẻ: “Thu âm trong phòng thu chuyên nghiệp giúp tụi mình có cảm hứng hơn, sản phẩm chỉn chu hơn hẳn so với thu tại nhà. Dù chi phí vẫn là trở ngại, nhưng may mắn là các phòng thu ở Huế luôn hỗ trợ ban nhạc trẻ, coi tụi mình như bạn đồng hành hơn là khách hàng”. Đằng sau mỗi bản thu là những giờ phút miệt mài, đôi khi lặp đi lặp lại hàng chục lần một đoạn riff hay một câu rap để đạt âm thanh tốt nhất. Nhưng với người trẻ Huế, đó không chỉ là công việc, mà là niềm vui được sống cùng âm nhạc.

Bên cạnh những cái tên trẻ như Zoe hay Spyke, Huế vẫn còn nhiều phòng thu lâu năm như Thái Thịnh Studio, Nyan Music, Drum House Studio…, những nơi đã đồng hành cùng giới nghệ sĩ và ca sĩ địa phương suốt nhiều năm. Mỗi phòng thu có thế mạnh riêng: nơi tập trung vào nhạc nhẹ, nơi phục vụ dàn nhạc, nơi lại chuyên về phối khí và thu những bài nhạc rất Huế. Tất cả cùng tồn tại, bổ sung cho nhau, góp phần hình thành một bức tranh âm nhạc Huế đa sắc, góp phần để âm nhạc Huế có thêm nhiều tiếng nói mới, đa dạng và sinh động hơn.

Rock, indie, rap hay R&B, những thể loại từng xa lạ với Cố đô, giờ đã có chỗ đứng riêng, được làm bằng sự nghiêm túc và nhiệt huyết của thế hệ mới. Dù quy mô còn nhỏ, thị trường hẹp, nhưng điều quý giá nhất mà các phòng thu mang lại là không gian cho đam mê được cất tiếng. Ở đó, âm nhạc không chỉ là nghề, mà là cách người trẻ tìm thấy chính mình.

Như lời Võ Nguyên Hưng chia sẻ: “Điều khiến em hạnh phúc nhất là được sống và cống hiến cho âm nhạc. Chỉ cần còn đam mê, rồi sẽ đến ngày mình nhận được quả chín. Có lẽ cũng như thế, nhiều người làm nhạc ở Huế vẫn lặng lẽ đi tiếp con đường của mình, không ồn ào, không bon chen, chỉ để được ở lại cùng âm nhạc. Và chừng nào trong thành phố này còn những căn phòng nhỏ sáng đèn đến khuya, âm nhạc Huế vẫn sẽ tiếp tục vang lên, lặng lẽ, bền bỉ mà đầy sức sống.