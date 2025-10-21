  • Huế ngày nay Online
Nâng cao năng lực cho giáo viên âm nhạc, mỹ thuật thông qua giáo dục STEAM

HNN.VN - Chiều 25/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực cho giáo viên dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật cấp tiểu học thông qua hoạt động giáo dục STEAM.

Ngày hội STEM cấp tiểu họcKích thích sáng tạo của học sinh tiểu học

 Tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa)

Chương trình tập huấn được tổ chức trực tuyến, kết nối 10 điểm cầu trên toàn thành phố, thu hút hơn 400 giáo viên của 212 cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học tham dự. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu tổng quan về giáo dục STEAM và định hướng triển khai của Bộ GD&ĐT; hướng dẫn giáo viên nắm vững cấu trúc, nội dung, phương pháp giảng dạy tài liệu âm nhạc - mỹ thuật STEAM.

Các giáo viên cũng được hướng dẫn thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy, xây dựng chủ đề, tổ chức hoạt động trải nghiệm và sản phẩm học tập; đồng thời tham gia làm sản phẩm STEAM, thảo luận và xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy.

Chương trình nhằm giúp đội ngũ giáo viên nắm vững định hướng triển khai giáo dục STEAM trong cấp tiểu học, nâng cao năng lực vận dụng phương pháp giáo dục tích hợp vào giảng dạy môn âm nhạc và mỹ thuật. Qua đó, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng mở, tăng cường hoạt động thực hành và sáng tạo, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực học sinh ở các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và tin học.

Chương trình cũng hướng tới việc bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm, nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, nuôi dưỡng hứng thú học tập và khả năng khám phá, sáng tạo trong môi trường giáo dục hiện đại.

Bắt đầu từ học kỳ II năm học 2025-2006, Sở GD&ĐT sẽ ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai giáo dục STEAM trong các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học, tích hợp yếu tố nghệ thuật vào giáo dục STEM.

MINH HIỀN
Nâng caonăng lựcgiáo viênâm nhạcmỹ thuậtgiáo dục STEAM
