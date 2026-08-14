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Thế giới

Thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc

ClockThứ Sáu, 28/08/2026 14:53
Ngày 27/8, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong bùn đất và đống đổ nát khi hơn 1.400 người mất tích sau thảm họa lũ quét và sạt lở ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Nắng nóng, lũ lụt lời cảnh báo từ tự nhiên

 Hiện trường lũ quét tàn phá nghiêm trọng ở khu vực Nuwakot, Nepal ngày 27/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 392 người, với một số ngôi làng bị quét bay trong khi các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét.

Thiên tai ập đến chiều 26/8 sau khi một khối sông băng sụp đổ, kéo theo dòng bùn, đất đá và nước tràn xuống khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc. Bên phía Nepal, ước tính 910 người, trong đó 517 du khách nước ngoài, đang không thể liên lạc được.

Những người mất tích đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó tạm xác định có 179 công dân Ấn Độ, 90 người Mỹ, 53 người Ukraine, 51 người Malaysia, 35 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.

Trung Quốc cũng cho biết gần 100 công dân nước này vẫn mất tích tại phía Nepal và Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp phía Nepal để xác minh thông

Bên phía Trung Quốc, truyền thông cho biết lở đất ở khu vực Cát Long (Gyirong hoặc Jilong), khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam nước này) đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 558 người (trong đó 260 người nước ngoài) đang mất tích.

Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ.

Cùng ngày, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và yêu cầu giới chức địa phương cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho các gia đình đang mất nhà cửa, khai thông các tuyến đường đang bị tắc nghẽn.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nhận định một vụ sụp băng đã gây ra hoạt động địa chấn và để lại hậu quả "thảm khốc" ở vùng hạ lưu thuộc Nepal và Tây Tạng.

Cơ quan này cho biết: "Ban đầu, sự kiện này được ghi nhận là một trận động đất độ lớn 4,4 nhưng sau khi phân tích các dữ liệu địa chấn, có thể xác định đó thực chất là một vụ sụp băng."

Lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt vẫn hiện hữu do nước bị ứ đọng bởi những mảnh vỡ lớn đang chặn ngang thung lũng.

https://nhandan.vn/thuong-vong-tiep-tuc-tang-trong-tham-hoa-lu-quet-tai-nepal-va-trung-quoc-post985017.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: thương vongtiếp tục tăngthảm họa lũ quétNepalTrung Quốc
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