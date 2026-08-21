Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 3/9/2026 đến ngày 9/9/2026

|
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc SH
|
1
|
T6, 04/09/2026
|
6:00
|
7:30
|
- TT Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung Tâm Pháp Y [BD530150]);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Mai Lượng [BD530175]).
|
Phường Hương An
|
7:30
|
15:30
|
HTX NN Thống Nhất (TBA Bơm Ruộng Lườn [BD530226])
|
Phường Hương An
|
2
|
T2, 07/09/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Ngô Đức Kế [BC530047]: Đường Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Chí Diễu đến Ông Ích Khiêm); Xuân 68 (từ Hàn Thuyên đến Ông Ích Khiêm); Hàn Thuyên (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68); Đinh Công Tráng (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68), kiệt: 24, 28, 38 Lê Thánh Tôn
|
Phường Phú Xuân
|
9:30
|
11:10
|
(TBA Kim Long 2 [BC530260]: Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 06 đến số nhà 40), Kiệt 12; 24; 40 đường Nguyễn Phúc Nguyên thuộc
|
Phường Kim Long
|
10:00
|
11:30
|
Công ty TNHH Nhân Tâm (-TBA Nhân Tâm [BD530160]);
|
Phường Kim Long
|
3
|
T3, 08/09/2026
|
13:30
|
17:30
|
(Nhánh A TBA Nguyễn Hữu Dật 2 [BC5302481]: Kiệt 240 Lý Nam Đế
|
Phường Kim Long
|
4
|
T4, 09/09/2026
|
17:00
|
18:30
|
CTCP Dệt May Thiên An Phú (TBA NMM Hương Sơ [BD530168])
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T2, 07/09/2026
|
5:30
|
17:15
|
- TBA Ngũ Tây 1 [AC530097]: Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 151);
- TBA Chín Hầm [AC530032];
- TBA Làng Quê [AC530085];
- TBA Tạm giam Ngũ Tây (AC530274).
- Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế (TBA Học viện Phật giáo [AD530254].
|
Phường An Cựu
|
2
|
T4, 09/09/2026
|
7:30
|
9:30
|
CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Vạn niên T1, T2 - [AD63036] [AD530314])
|
Phường Thủy Xuân
|
10:00
|
11:30
|
Phân Hiệu Trường Trung Cấp Công Nghệ - Du Lịch Số 10 Tại Thành Phố Huế (TBA Trường Trung cấp Công nghệ số 10 [AD530327])
|
Phường Thủy Xuân
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T2, 07/09/2026
|
13:00
|
17:00
|
- Các TBA Thượng An 2, TBA Bồ Điền 2, 4; An Lỗ, An Lỗ 2, Uỷ Ban Phong Hiền, Bơm Phong Hiền, Phú Lễ 1, 3; Hiền Lương 1, 2;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Phong Hiền).
|
Phường Phong Thái:
|
2
|
T3, 08/09/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Bắc Hiền 3, 4, 5, Trang trại Triều Dương - [CC530150];
- HKD Nguyễn Tấn Sáu (TBA HKD Nguyễn Tấn Sáu);
- CTCP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Trang trại AGRY);
- Công ty TNHH Premium Silica Huế (TBA Premium Silica [CD530230], TBA Premium Silica T2 [CD530264[);
- Công ty TNHH MTV Công Nghệ Xanh PT(TBA Công Nghệ Xanh PT [CD530235]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ Xanh Phú Hải (TBA Công Nghệ Xanh Phú Hải [CD530234]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ xanh Phú Quảng Điền (TBA SOLAR Công nghệ xanh Phú Quảng Điền [CD530233]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ Xanh Phú Phong Điền (TBA Phú Phong Điền [CD530232]);
- Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA SOLAR Lý Quốc Hưng [CD530238]);
- CTCP Bình Minh Huế(TBA SOLAR Bình Minh Huế [CD530236]),
- CTCP Mặt Trời Huế (TBA SOLAR Mặt Trời Huế [CD530237]).
|
Phường Phong Thái:
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 03/09/2026
|
7:30
|
16:30
|
- TBA Hòa Phong 1, 2: Thôn Xóm Dùa, Thôn Hòa Phong
- HTX NN Thủy Lương (TBA Bơm Bàu Tây)
- UBND Thị trấn Phú Đa (TBA Bơm Bàu Đỏ)
|
Phường Hương Thủy
|
2
|
T6, 04/09/2026
|
7:30
|
11:30
|
Nhánh A TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5 [PC530008]
|
Phường Thanh Thủy
|
3
|
T3, 08/09/2026
|
7:30
|
15:30
|
- TBA Lâm Trường La Sơn;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (Các TBA La Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn 2, 3; Lộc Bổn, Hòa Mỹ, Thuận Hóa 1, 2; Thuận Hóa 3);
- Công ty TNHH Thành Long (TBA Nhà máy Cán Thép La Sơn-Mỹ Hoàng).
|
Xã Hưng Lộc
|
|
ĐLQuảng Điền
|
1
|
T4, 09/09/2026
|
7:15
|
17:15
|
- Các TBA CC Nuôi tôm Phong Hải 1, 9; Nuôi tôm Phong Hải 4, Phong Hải 3;
- Nuôi tôm Phong Hải 2 [HD530209];
- Cơ sở nuôi tôm Hồ Thạnh, Cơ sở nuôi tôm Trần Đông (TBA Nuôi tôm Phong Hải 8);
-Trung đoàn 351-Vùng 3/QCHQ (TBA Rada Phong Hải).
|
Phường Phong Quảng
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T6, 04/09/2026
|
6:30
|
14:00
|
TDP Bắc Thượng
|
Phường Mỹ Thượng
|
2
|
T2, 07/09/2026
|
6:30
|
13:00
|
TDP 6, TDP 7 Phường Dương Nỗ
|
Phường Dương Nỗ
|
3
|
T3, 08/09/2026
|
6:30
|
13:00
|
TDP Tân Dương, TDP Tân An, TDP Diên Trường
|
Phường Thuận An
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 03/09/2026
|
7:30
|
13:00
|
TBA Vinh Giang 2, 8: Thôn Giang Chế, Trường Xuân
|
Xã Vinh Lộc
|
10:30
|
12:00
|
TBA Vinh Giang 6: Thôn Trường Xuân
|
Xã Vinh Lộc
|
14:00
|
15:30
|
TBA Vinh Giang 3: Thôn Giang Chế
|
Xã Vinh Lộc
|
15:30
|
17:00
|
TBA Vinh Giang 1: Thôn Giang Chế
|
Xã Vinh Lộc
|
2
|
T6, 04/09/2026
|
7:30
|
12:00
|
TBA Định Cư Vinh Hiền: Thôn Hiền Hòa
|
Xã Vinh Lộc
|
3
|
T3, 08/09/2026
|
8:00
|
11:30
|
TBA An Tân: Thôn Lăng Cô
|
Xã Chân Mây -
Lăng Cô
|
13:30
|
17:00
|
TBA Lộc Hải 8: Thôn An Cư Đông 1
|
Xã Chân Mây -
Lăng Cô
|
4
|
T4, 09/09/2026
|
7:30
|
12:00
|
TBA Vinh Hiền 5: Thôn Hiền An
|
Xã Vinh Lộc
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
CN, 06/09/2026
|
7:30
|
12:00
|
'- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou (Việt Nam) – TBAThiết bị điện Sanyou
|
Phường Hương Trà
|
2
|
T4, 09/09/2026
|
7:30
|
12:00
|
- Các TBA Nham Biều T1, Nham Biều T2,Nham Biều 3: TDP An Hòa: TDP An Hòa, TDP An Vân;
- Công ty TNHH TM &DV Hương An (TBA Xăng dầu Quang Sơn);
- CN CTCP Xây dựng Giao thông TT Huế tại Hương Điền (TBA Vạn Cường 1);
- Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 (TBA Thái Yên).
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam Đông
|
1
|
T2, 07/09/2026
|
7:30
|
13:30
|
- Các TBA K3 Hương Phú, Hương Phú 4, Phú Mậu, Phú Mậu 3;
- CTCP Cao Su Thừa Thiên Huế (TBA Công ty Cổ phần Cao Su Nam Đông);
- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1- [FD630117], TBA Viên nén năng lượng Renen T2 - [FD630122]);
- Công ty TNHH ĐTXD Dacinco (TBA Thi công Cầu Cây Xoài (MR Cao tốc La Sơn - Túy Loan);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Hương Phú).
|
Xã Khe Tre
|
2
|
T4, 09/09/2026
|
7:30
|
13:30
|
Các TBA Thượng Long 1, 2, 3, 4, KQH Thượng Long, Thượng Quảng 9, T1 Thượng Quảng; T2, T3 Thượng Quảng, T5 Thượng Quảng, T6 Thượng Quảng, T7 Thượng Quảng, T8 Thượng Quảng: các Thôn A Rơng, Thôn A Gôn, Thôn Thượng Long, Thôn Thượng Quảng và thôn Ka Đe
|
Xã Long Quảng