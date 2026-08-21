Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 3/9/2026 đến ngày 9/9/2026

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T2, 07/09/2026

7:30

9:00

TBA Ngô Đức Kế [BC530047]: Đường Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Chí Diễu đến Ông Ích Khiêm); Xuân 68 (từ Hàn Thuyên đến Ông Ích Khiêm); Hàn Thuyên (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68); Đinh Công Tráng (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68), kiệt: 24, 28, 38 Lê Thánh Tôn