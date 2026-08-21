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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 3/9/2026 đến ngày 9/9/2026

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 3/9/2026 đến ngày 9/9/2026

Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 27/8/2026 đến ngày 2/9/2026 Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 20/8/2026 đến ngày 26/8/2026

TT

Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện

Khu vực mất điện

Xã/phường

Ngày

Từ lúc

Đến lúc

 

ĐL Bắc SH

1

T6, 04/09/2026

6:00

7:30

- TT Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung Tâm Pháp Y [BD530150]);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Mai Lượng [BD530175]).

Phường Hương An

7:30

15:30

HTX NN Thống Nhất (TBA Bơm Ruộng Lườn [BD530226])

Phường Hương An

2

T2, 07/09/2026

7:30

9:00

TBA Ngô Đức Kế [BC530047]: Đường Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Chí Diễu đến Ông Ích Khiêm); Xuân 68 (từ Hàn Thuyên đến Ông Ích Khiêm); Hàn Thuyên (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68); Đinh Công Tráng (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68), kiệt: 24, 28, 38 Lê Thánh Tôn

Phường Phú Xuân

9:30

11:10

(TBA Kim Long 2 [BC530260]: Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 06 đến số nhà 40), Kiệt 12; 24; 40 đường Nguyễn Phúc Nguyên thuộc

Phường Kim Long

10:00

11:30

Công ty TNHH Nhân Tâm (-TBA Nhân Tâm [BD530160]);

Phường Kim Long

3

T3, 08/09/2026

13:30

17:30

(Nhánh A TBA Nguyễn Hữu Dật 2 [BC5302481]: Kiệt 240 Lý Nam Đế

Phường Kim Long

4

T4, 09/09/2026

17:00

18:30

CTCP Dệt May Thiên An Phú (TBA NMM Hương Sơ [BD530168])

Phường Hương An

 

ĐL Nam Sông Hương

1

T2, 07/09/2026

5:30

17:15

- TBA Ngũ Tây 1 [AC530097]: Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 151);
- TBA Chín Hầm [AC530032];
- TBA Làng Quê [AC530085];
- TBA Tạm giam Ngũ Tây (AC530274).
- Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế (TBA Học viện Phật giáo [AD530254].

Phường An Cựu

2

T4, 09/09/2026

7:30

9:30

CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Vạn niên T1, T2 - [AD63036] [AD530314])

Phường Thủy Xuân

10:00

11:30

Phân Hiệu Trường Trung Cấp Công Nghệ - Du Lịch Số 10 Tại Thành Phố Huế (TBA Trường Trung cấp Công nghệ số 10 [AD530327])

Phường Thủy Xuân

 

ĐL Phong Điền

1

T2, 07/09/2026

13:00

17:00

- Các TBA Thượng An 2, TBA Bồ Điền 2, 4; An Lỗ, An Lỗ 2, Uỷ Ban Phong Hiền, Bơm Phong Hiền, Phú Lễ 1, 3; Hiền Lương 1, 2;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Phong Hiền).

Phường Phong Thái:

2

T3, 08/09/2026

7:30

15:30

- Các TBA Bắc Hiền 3, 4, 5, Trang trại Triều Dương - [CC530150];
- HKD Nguyễn Tấn Sáu (TBA HKD Nguyễn Tấn Sáu);
- CTCP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Trang trại AGRY);
- Công ty TNHH Premium Silica Huế (TBA Premium Silica [CD530230], TBA Premium Silica T2 [CD530264[);
- Công ty TNHH MTV Công Nghệ Xanh PT(TBA Công Nghệ Xanh PT [CD530235]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ Xanh Phú Hải (TBA Công Nghệ Xanh Phú Hải [CD530234]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ xanh Phú Quảng Điền (TBA SOLAR Công nghệ xanh Phú Quảng Điền [CD530233]);
- Công ty TNHH MTV Công nghệ Xanh Phú Phong Điền (TBA Phú Phong Điền [CD530232]);
- Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA SOLAR Lý Quốc Hưng [CD530238]);
- CTCP Bình Minh Huế(TBA SOLAR Bình Minh Huế [CD530236]),
- CTCP Mặt Trời Huế (TBA SOLAR Mặt Trời Huế [CD530237]).

Phường Phong Thái:

 

ĐL Hương Thủy

1

T5, 03/09/2026

7:30

16:30

- TBA Hòa Phong 1, 2: Thôn Xóm Dùa, Thôn Hòa Phong
- HTX NN Thủy Lương (TBA Bơm Bàu Tây)
- UBND Thị trấn Phú Đa (TBA Bơm Bàu Đỏ)

Phường Hương Thủy

2

T6, 04/09/2026

7:30

11:30

Nhánh A TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5 [PC530008]

Phường Thanh Thủy

3

T3, 08/09/2026

7:30

15:30

- TBA Lâm Trường La Sơn;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (Các TBA La Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn 2, 3; Lộc Bổn, Hòa Mỹ, Thuận Hóa 1, 2; Thuận Hóa 3);
- Công ty TNHH Thành Long (TBA Nhà máy Cán Thép La Sơn-Mỹ Hoàng).

Xã Hưng Lộc

 

ĐLQuảng Điền

1

T4, 09/09/2026

7:15

17:15

- Các TBA CC Nuôi tôm Phong Hải 1, 9; Nuôi tôm Phong Hải 4, Phong Hải 3;
- Nuôi tôm Phong Hải 2 [HD530209];
- Cơ sở nuôi tôm Hồ Thạnh, Cơ sở nuôi tôm Trần Đông (TBA Nuôi tôm Phong Hải 8);
-Trung đoàn 351-Vùng 3/QCHQ (TBA Rada Phong Hải).

Phường Phong Quảng

 

ĐL Phú Vang

1

T6, 04/09/2026

6:30

14:00

TDP Bắc Thượng

Phường Mỹ Thượng

2

T2, 07/09/2026

6:30

13:00

TDP 6, TDP 7 Phường Dương Nỗ

Phường Dương Nỗ

3

T3, 08/09/2026

6:30

13:00

TDP Tân Dương, TDP Tân An, TDP Diên Trường

Phường Thuận An

 

ĐL Phú Lộc

1

T5, 03/09/2026

7:30

13:00

TBA Vinh Giang 2, 8: Thôn Giang Chế, Trường Xuân

Xã Vinh Lộc

10:30

12:00

TBA Vinh Giang 6: Thôn Trường Xuân

Xã Vinh Lộc

14:00

15:30

TBA Vinh Giang 3: Thôn Giang Chế

Xã Vinh Lộc

15:30

17:00

TBA Vinh Giang 1: Thôn Giang Chế

Xã Vinh Lộc

2

T6, 04/09/2026

7:30

12:00

TBA Định Cư Vinh Hiền: Thôn Hiền Hòa

Xã Vinh Lộc

3

T3, 08/09/2026

8:00

11:30

TBA An Tân: Thôn Lăng Cô

Xã Chân Mây -
Lăng Cô

13:30

17:00

TBA Lộc Hải 8: Thôn An Cư Đông 1

Xã Chân Mây -
Lăng Cô

4

T4, 09/09/2026

7:30

12:00

TBA Vinh Hiền 5: Thôn Hiền An

Xã Vinh Lộc

 

ĐL Hương Trà

1

CN, 06/09/2026

7:30

12:00

'- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou (Việt Nam) – TBAThiết bị điện Sanyou

Phường Hương Trà

2

T4, 09/09/2026

7:30

12:00

- Các TBA Nham Biều T1, Nham Biều T2,Nham Biều 3: TDP An Hòa: TDP An Hòa, TDP An Vân;
- Công ty TNHH TM &DV Hương An (TBA Xăng dầu Quang Sơn);
- CN CTCP Xây dựng Giao thông TT Huế tại Hương Điền (TBA Vạn Cường 1);
- Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 (TBA Thái Yên).

Phường Hương An

 

ĐL Nam Đông

1

T2, 07/09/2026

7:30

13:30

- Các TBA K3 Hương Phú, Hương Phú 4, Phú Mậu, Phú Mậu 3;
- CTCP Cao Su Thừa Thiên Huế (TBA Công ty Cổ phần Cao Su Nam Đông);
- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1- [FD630117], TBA Viên nén năng lượng Renen T2 - [FD630122]);
- Công ty TNHH ĐTXD Dacinco (TBA Thi công Cầu Cây Xoài (MR Cao tốc La Sơn - Túy Loan);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Hương Phú).

Xã Khe Tre

2

T4, 09/09/2026

7:30

13:30

Các TBA Thượng Long 1, 2, 3, 4, KQH Thượng Long, Thượng Quảng 9, T1 Thượng Quảng; T2, T3 Thượng Quảng, T5 Thượng Quảng, T6 Thượng Quảng, T7 Thượng Quảng, T8 Thượng Quảng: các Thôn A Rơng, Thôn A Gôn, Thôn Thượng Long, Thôn Thượng Quảng và thôn Ka Đe

Xã Long Quảng

Công ty Điện lực Huế kính thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động bố trí công việc phù hợp. Ngoài ra, quý khách có thể tra cứu kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện trên ứng dụng EVN CSKH, EVNCPC CSKH và website https://cskh.cpc.vn (mục Tra cứu\Lịch ngừng cung cấp điện), tổng đài dịch vụ 19001909.

Trân trọng./.


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