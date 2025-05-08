Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón nhận giải thưởng. Ảnh: TTDT

Đây là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo đại diện Trung tâm, giải pháp “Định danh số và Triển lãm cổ vật triều Nguyễn” là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn di sản. Mỗi cổ vật được gắn một mã định danh duy nhất, kết hợp công nghệ số hóa 3D và lưu trữ dữ liệu trên blockchain, giúp đảm bảo tính xác thực, minh bạch và bảo mật cao. Cùng với đó, triển lãm trực tuyến tại museehue.vn ứng dụng công nghệ VR/AR, metaverse và tương tác vật lý, mang đến cho công chúng cơ hội “bước vào” không gian di sản sống động, vượt qua giới hạn về không gian và thời gian.

Hướng dẫn du khách tương tác với chip NFC Nomion gắn trên cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Từ 10 cổ vật thí điểm vào năm 2024, đến nay, Trung tâm đã mở rộng định danh thêm 98 cổ vật trong 10 phòng triển lãm số. UBND TP.Huế cũng đã phê duyệt chủ trương định danh số gần 1.000 cổ vật trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di sản số toàn diện.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cổ vật không chỉ được lưu giữ trong kho hay bảo tàng, mà còn sống động trong không gian số, đến gần hơn với công chúng”, đại diện Trung tâm chia sẻ.

Trước đó, năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế từng được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với Ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Việc tiếp tục được vinh danh năm nay khẳng định nỗ lực của đơn vị trong hành trình đưa di sản Cố đô Huế bước vào kỷ nguyên số.