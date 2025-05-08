  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 09/10/2025 16:06

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

HNN.VN - Mới đây (ngày 8/10) tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) 2025, ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với giải pháp “Định danh số và Triển lãm cổ vật triều Nguyễn”.

Hoàng cung Huế lung linh trong đêm rằm Trung thuNgày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng Hợp tác phát triển dữ liệu di sản

 Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón nhận giải thưởng. Ảnh:  TTDT 

Đây là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo đại diện Trung tâm, giải pháp “Định danh số và Triển lãm cổ vật triều Nguyễn” là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn di sản. Mỗi cổ vật được gắn một mã định danh duy nhất, kết hợp công nghệ số hóa 3Dlưu trữ dữ liệu trên blockchain, giúp đảm bảo tính xác thực, minh bạch và bảo mật cao. Cùng với đó, triển lãm trực tuyến tại museehue.vn ứng dụng công nghệ VR/AR, metaverse và tương tác vật lý, mang đến cho công chúng cơ hội “bước vào” không gian di sản sống động, vượt qua giới hạn về không gian và thời gian.

 Hướng dẫn du khách tương tác với chip NFC Nomion gắn trên cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Từ 10 cổ vật thí điểm vào năm 2024, đến nay, Trung tâm đã mở rộng định danh thêm 98 cổ vật trong 10 phòng triển lãm số. UBND TP.Huế cũng đã phê duyệt chủ trương định danh số gần 1.000 cổ vật trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di sản số toàn diện.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cổ vật không chỉ được lưu giữ trong kho hay bảo tàng, mà còn sống động trong không gian số, đến gần hơn với công chúng”, đại diện Trung tâm chia sẻ.

Trước đó, năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế từng được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với Ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Việc tiếp tục được vinh danh năm nay khẳng định nỗ lực của đơn vị trong hành trình đưa di sản Cố đô Huế bước vào kỷ nguyên số.

Liên Minh
 Từ khóa:
giải thưởng chuyển đổi sốtrung tâm bảo tồn di tích cố đô huếđịnh danh sốtriển lãm cổ vật triều nguyễn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Huế ​

Chiều 19/2, tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế, ông Franck Bolgiani, Tuỳ viên văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội đã đến thăm và có buổi làm việc với Trung tâm nhằm thúc đẩy hợp tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Huế.

Thúc đẩy hợp tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Huế ​
Trùng tu, bảo tồn di sản một cách tốt nhất

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế ngày 14/1. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trùng tu, bảo tồn di sản một cách tốt nhất
Phát triển kinh tế di sản, kinh tế xanh và kinh tế số

Ngày 6/12, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu Kiến trúc & Đô thị Hàn Quốc và Công ty TNHH SMC Huế tổ chức Diễn đàn quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Một số định hướng phát triển kinh tế di sản, kinh tế xanh và kinh tế số tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng nhiều đại biểu đến từ các sở ngành, tổ chức trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế di sản, kinh tế xanh và kinh tế số
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đoạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2024. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế vinh dự được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số (CĐS) xuất sắc với giải pháp “Ứng dụng công nghệ số bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đoạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top