"Sắc xuân mới" chào năm 2026

Những tiết mục rộn ràng khuấy động không khí chào năm mới

Trên sân khấu ngoài trời, những tiết mục mở màn sôi động như trống hội, múa lân - sư - rồng đã nhanh chóng khuấy động không khí, mang đến sắc xuân rộn ràng và lời chúc may mắn cho năm mới. Tiếp nối là các phần trình diễn Top dance nhí đầy tự tin, dễ thương, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Chương trình đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với chùm ca khúc xuân tươi vui, các bản mash-up xuân trẻ trung, xen kẽ là những tiết mục DJ, rapper hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Ca khúc “Happy New Year” vang lên trong không khí ấm áp, khép lại chương trình bằng những nụ cười và cái vẫy tay chúc mừng năm mới.

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, “Sắc xuân mới” còn mang đến không gian gặp gỡ, sẻ chia niềm vui đầu năm cho cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả đã tiếp thêm cảm hứng cho các nghệ sĩ, giúp sân khấu thực sự thăng hoa.