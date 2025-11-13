  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 01/01/2026 22:06

"Sắc xuân mới" chào năm 2026

HNN.VN - Tối 1/1, Công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP. Huế) rộn ràng không khí đón chào năm mới 2026 với chương trình ca múa nhạc mang chủ đề “Sắc xuân mới”, do UBND phường Phú Xuân tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách.
 Những tiết mục rộn ràng khuấy động không khí chào năm mới

Trên sân khấu ngoài trời, những tiết mục mở màn sôi động như trống hội, múa lân - sư - rồng đã nhanh chóng khuấy động không khí, mang đến sắc xuân rộn ràng và lời chúc may mắn cho năm mới. Tiếp nối là các phần trình diễn Top dance nhí đầy tự tin, dễ thương, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Chương trình đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với chùm ca khúc xuân tươi vui, các bản mash-up xuân trẻ trung, xen kẽ là những tiết mục DJ, rapper hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Ca khúc “Happy New Year” vang lên trong không khí ấm áp, khép lại chương trình bằng những nụ cười và cái vẫy tay chúc mừng năm mới.

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, “Sắc xuân mới” còn mang đến không gian gặp gỡ, sẻ chia niềm vui đầu năm cho cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả đã tiếp thêm cảm hứng cho các nghệ sĩ, giúp sân khấu thực sự thăng hoa.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
sắc xuân mớiphường phú xuâncông viên thương bạcchào năm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên

Ngày 13/11, Đảng ủy phường Phú Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên trên địa bàn. Đây là dịp để tri ân, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên
Đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn minh

Tổ dân phố (TDP) 7 - Đông Ba, phường Phú Xuân (TP. Huế) nhiều năm liền là điểm sáng trong giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống người dân. Điều đáng quý là mọi thành quả đều được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, chung tay của bà con trong TDP.

Đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn minh
“Phường số” tiên phong

Từ những thủ tục trực tuyến đơn giản đến việc đồng bộ dữ liệu, phường Phú Xuân (TP. Huế) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, thân thiện.

“Phường số” tiên phong
Ra quân làm sạch môi trường khu vực Eo Bầu, Thượng Thành

Sáng 14/9, UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) đã tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại khu vực Eo Bầu, Thượng Thành và dọc các tuyến đường Tôn Thất Thiệp, Lương Ngọc Quyến.

Ra quân làm sạch môi trường khu vực Eo Bầu, Thượng Thành

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top