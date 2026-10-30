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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 14:23

Hỗ trợ 16 ý tưởng, dự án hoàn thiện dự án khởi nghiệp sáng tạo

HNN.VN - Ngày 30/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu nhằm trang bị các kỹ năng cho 16 tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng và dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo TP. Huế năm 2026.

8 dự án tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của Đại học HuếKhởi nghiệp từ tài nguyên bản địa trong thời đại số30 dự án tiêu biểu vào vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026

Ban tổ chức hướng dẫn hoàn thiện trình bày giới thiệu dự án.

Tại hội nghị, các tác giả, nhóm tác giả được hướng dẫn hoàn thiện dự án, chuẩn bị nội dung trình bày bằng slide và trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh. Ban Tổ chức cũng phổ biến kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước hội đồng giám khảo; phương pháp định vị sản phẩm và phân tích, tiếp cận thị trường; lập kế hoạch kinh doanh và lộ trình triển khai dự án thực tế yêu cầu đối với hồ sơ, phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo.

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP. Huế năm 2026 có chủ đề "Phát huy giá trị di sản văn hóa trong nền kinh tế số". Qua vòng bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, các nhóm sẽ hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm và bài trình bày, gửi trước 14 giờ ngày 2/11. Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/11/2026.

Tin, ảnh: Hoàng Loan
 Từ khóa:
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