Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng hoa cho Hội đồng Nghệ thuật. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Dự khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, trong đó, có nghệ thuật sân khấu Chèo vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh thiêng liêng trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, cụ thể là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định rõ điều này.

Bộ Chính trị, Chính phủ đang giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa - coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.

Việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề này không chỉ nhằm định vị lại vai trò của văn hóa trong tổng thể phát triển quốc gia mà còn mở ra cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó, có nghệ thuật Chèo và các loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc khác để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, lan tỏa trong đời sống xã hội và tâm hồn người Việt.

Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức nhằm đánh giá hoạt động sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Chèo trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, từ đó, nâng cao chất lượng chuyên môn và đưa nghệ thuật Chèo đến gần hơn với công chúng.

Một cảnh trong Vở diễn “Thiên mệnh” do Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh biểu diễn. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Đặc biệt, Liên hoan lần này là sự kiện văn hóa - nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu một bước chuyển mình trong công tác tổ chức, quản lý, phát triển các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong bối cảnh mới. Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của Liên hoan, thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng và hội nhập của ngành trong tiến trình phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, Bắc Ninh tự hào là quê hương của “Chiếu chèo Xứ Bắc", một trong bốn “Tứ chiếu” nổi tiếng của nghệ thuật Chèo cổ Việt Nam. Trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến này, Nghệ thuật Chèo sớm bén rễ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đến nay, nhiều làng chèo cổ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ trong đời sống đương đại, như minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống.

Tỉnh Bắc Ninh đăng cai tổ chức Liên hoan Chèo toàn quốc là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân Chèo trong tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn nghệ thuật Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn, trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy những tinh hoa của nghệ thuật Chèo truyền thống, góp phần thúc đẩy nghệ thuật Chèo tỉnh Bắc Ninh phát triển trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để nhân dân trong tỉnh được thưởng thức những vở diễn đặc sắc của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước, góp phần nâng cao đời sống và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Liên hoan năm nay quy tụ 12 đoàn nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp với sự tham gia của hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đoàn mang đến Liên hoan 21 vở diễn đặc sắc, được đầu tư công phu về nội dung tư tưởng và nghệ thuật dàn dựng, phản ánh sinh động đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 - 120 phút, đề cao cái đẹp, giá trị nhân văn và tinh thần xây dựng con người toàn diện, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Liên hoan diễn ra đến ngày 2/11. Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn và cá nhân xuất sắc; đồng thời tặng giải xuất sắc cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo có nhiều đóng góp trong các tác phẩm dự thi.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức vở diễn “Thiên mệnh” do Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh biểu diễn.