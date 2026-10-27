Kết nối giá trị di sản với thiết kế đương đại

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ sở đào tạo và các nhà khoa học, chuyên gia, nhà thiết kế trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, việc kết nối di sản với mỹ thuật ứng dụng và thiết kế đương đại sẽ mở thêm hướng khai thác các giá trị văn hóa Huế trong sản phẩm, dịch vụ và không gian sống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, từ năm 2027, thành phố định hướng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, trong đó kỳ vọng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên tham gia sâu hơn vào các chương trình, hoạt động của địa phương.

TS. Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế thông tin, hội thảo nhận được 117 bài viết của 143 lượt tác giả. Các công trình nghiên cứu đề cập nhiều vấn đề, từ nhận diện giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di sản đến khả năng ứng dụng chất liệu, hoa văn, kỹ thuật truyền thống trong thiết kế và sáng tạo sản phẩm phục vụ đời sống hiện đại.

GS.TS. Trương Quốc Bình chia sẻ tại hội thảo.

Theo TS. Phan Lê Chung, những kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo là nguồn tư liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và thực hành sáng tạo. Qua đó, các cơ sở đào tạo có thêm cơ sở để kết nối kiến thức về di sản với yêu cầu phát triển của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

Ở góc độ nghiên cứu di sản, GS.TS. Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, di sản chứa đựng nguồn tư liệu phong phú về hình thức, đường nét, màu sắc, chất liệu, hoa văn, biểu tượng và kỹ thuật tạo hình. Việc nghiên cứu, vận dụng những yếu tố này trong thiết kế đương đại cần dựa trên sự hiểu biết về bối cảnh lịch sử, đặc trưng văn hóa và tôn trọng tính nguyên bản của di sản.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm phát huy giá trị di sản thông qua mỹ thuật ứng dụng; các phương pháp tiếp cận di sản trong thiết kế đương đại, ứng dụng công nghệ số và phát triển sản phẩm văn hóa. Những nội dung thảo luận cũng hướng đến tăng cường hợp tác giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành sáng tạo.