Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

Tham dự hội nghị có UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng, lãnh đạo các sở, ngành; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, hãng hàng không, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, các đơn vị tổ chức sự kiện, nhà đầu tư, chuyên gia, nghệ sĩ và đội ngũ sáng tạo nội dung.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, việc công bố hai nội dung trên nhằm xác lập định hướng và những bước đi cụ thể trong phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức Festival Huế và các sự kiện lớn của thành phố đến năm 2030. Đây cũng là cơ sở để các ngành, địa phương, doanh nghiệp và đối tác chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác, đầu tư, khai thác các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Theo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa Huế, thành phố lựa chọn 6 nhóm ngành, lĩnh vực trọng điểm trên cơ sở 10 nhóm ngành công nghiệp văn hóa, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo, tập trung vào áo dài, ẩm thực và phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo. Trong đó, 4 nhóm ngành đầu tiên được xác định là những lĩnh vực ưu tiên, có tiềm năng tạo chuyển biến mạnh trong thời gian tới.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Huế với Vietnam Airlines tại chương trình .

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10% mỗi năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030. Định hướng này nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực văn hóa, di sản, nghệ thuật và sức sáng tạo của cộng đồng, từng bước hình thành các sản phẩm có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc công bố khung các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn từ nay đến năm 2030. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, thành phố hướng đến việc công bố lịch sự kiện từ sớm, có tính ổn định và thường niên, khắc phục tình trạng chỉ thông tin trước thời điểm tổ chức vài tuần hoặc một vài tháng. Các sự kiện được bố trí theo chu kỳ, với những hoạt động định kỳ hằng tháng và các sự kiện quy mô lớn theo quý.

Việc công bố lịch sự kiện dài hạn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch, lữ hành, dịch vụ, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, chương trình kích cầu, kết nối tour tuyến và phương án phục vụ du khách. Thành phố xác định các sự kiện đã công bố sẽ được duy trì theo đúng thời gian, trừ những trường hợp đặc biệt . C ác sự kiện mới phát sinh hằng năm sẽ được công bố vào tháng 10 của năm trước.

Trong chuỗi hoạt động giai đoạn tới, thành phố tập trung phát triển 3 dự án, chương trình mang tính chất IP (sở hữu trí tuệ), có khả năng tạo thương hiệu và sức lan tỏa. Trong đó, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo từ Huế - The Hue Creators, dự kiến triển khai liên tục trong 3 năm, từ 2027 đến 2029, trên 5 lĩnh vực sáng tạo. Thành phố phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và đơn vị phát triển nội dung để xây dựng chương trình.

Chia sẻ về Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo từ Huế - The Hue Creators .

Lễ hội Ánh sáng Quốc tế (Hue International Light Festival), dự kiến tổ chức vào tháng 6, kết hợp với cuộc thi trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) . Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) tiếp tục tổ chức mùa thứ hai vào năm 2027 với quy mô mở rộng và định hướng tăng tính thương mại.

Bên cạnh các dự án mới, thành phố tiếp tục duy trì những hoạt động đã tạo dấu ấn như Tuần lễ Festival Huế, chương trình Hoàng cung huyền ảo. Một số sản phẩm mới cũng được định hướng phát triển thành sự kiện thường niên, trong đó có giải golf quốc tế dự kiến tổ chức từ năm 2027, từng bước mở rộng địa điểm thi đấu trong những năm tiếp theo; lễ hội thuyền buồm tại Lăng Cô được định hướng nâng tầm thành cuộc thi thuyền buồm quốc tế.

Tìm hiểu, nghe giới thiệu về sản phẩm truyền thống Huế tại sự kiện .

Tại hội nghị, đại diện các chủ dự án, nhà sản xuất chương trình đã giới thiệu cụ thể các sản phẩm công nghiệp văn hóa dự kiến triển khai tại Huế: Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa - Hue Innovation Complex; các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế. Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cũng thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam lần thứ nhất tại Huế, dự kiến vào tháng 1/2027.

Dịp này, Ban tổ chức công bố lịch chương trình Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027 với chủ đề “The Royal Edition of Imperial City”, hướng đến xây dựng giải đấu golf mang dấu ấn hoàng gia giữa lòng Cố đô.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố Huế ký kết các thỏa thuận hợp tác với Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Tổ chức Festival Huế, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars. Các nội dung hợp tác khác được triển khai giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đại học Huế và Hiệp hội Du lịch; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế. Đại học Huế và Tập đoàn VietsoftPro cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, định hướng thời gian tới là tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa theo hướng tập trung, có quy mô và thương hiệu rõ nét, thay vì triển khai manh mún. Thành phố đồng thời xây dựng lịch hoạt động xuyên suốt trong năm, bổ sung các sản phẩm mới nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy các ngành dịch vụ phát triển.