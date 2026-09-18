Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và tình huống thực tế.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và tình huống thực tế, tạo không khí hào hứng, thu hút học sinh tham gia.

Điểm nhấn là trò chơi “Truyền tin”, trong đó một thông điệp được chuyển qua nhiều người và dần thay đổi so với nội dung ban đầu. Từ trải nghiệm này, học sinh nhận ra thông tin khi lan truyền mà không được kiểm chứng rất dễ bị sai lệch, thêm bớt, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn bản chất sự việc.

Thông qua các câu hỏi và tình huống liên quan đến mạng xã hội, học sinh được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu của tin giả như tiêu đề giật gân, nguồn tin không rõ ràng, hình ảnh bị cắt ghép hoặc thiếu bối cảnh. Các em cũng được phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín và quyền lợi của người khác.

Thông điệp “Kiểm trước - Tin sau” được nhấn mạnh nhằm giúp học sinh hình thành thói quen kiểm chứng nguồn tin, cân nhắc trước khi bình luận, chia sẻ và có trách nhiệm với hành vi của mình trên môi trường số.

Hoạt động góp phần đổi mới hình thức giáo dục pháp luật trong nhà trường, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng.

Dịp này, Trường Đại học Luật, Đại học Huế trao tặng 5 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.