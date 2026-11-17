Đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp được thành phố ưu tiên thu hút

Lựa chọn dự án theo lĩnh vực ưu tiên

Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 được UBND thành phố Huế công bố mới đây bao gồm 269 dự án, trong đó có 146 dự án ưu tiên. Phạm vi mời gọi được phân rõ theo khu vực, trong đó, 250 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 19 dự án thuộc địa bàn do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quản lý.

Trong nhóm ưu tiên, hạ tầng cảng biển, logistics và mặt bằng sản xuất là những lĩnh vực có khả năng hỗ trợ hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Tại khu vực cảng Chân Mây, thành phố mời gọi đầu tư xây dựng bến cảng số 7 và số 8, cùng dự án kho bãi logistics rộng 19 ha. Các bến mới nhằm bổ sung năng lực tiếp nhận tàu, còn kho bãi phục vụ tập kết, lưu giữ và giao nhận hàng hóa qua cảng. Thành phố cũng dành ưu tiên cho kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), gồm cảng tiếp nhận, kho chứa, đường ống dẫn khí và các hạng mục phụ trợ.

Việc lựa chọn cả bến cảng lẫn kho bãi đặt hoạt động thu hút vốn trong mối liên hệ giữa các công trình phục vụ hàng hóa. Khi được đầu tư phù hợp với nhu cầu vận chuyển, những công trình này có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Với kho cảng LNG, mục tiêu là bổ sung hạ tầng chuyên dùng để tiếp nhận và lưu trữ khí. Khả năng khai thác của từng dự án vì thế cần được xem xét cùng nhu cầu sử dụng dịch vụ và mức độ kết nối với hạ tầng hiện có.

Ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp góp phần giải bài toán mặt bằng cho doanh nghiệp

Cùng với vận chuyển hàng hóa, thành phố chú trọng chuẩn bị mặt bằng sản xuất. Ở địa bàn ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, 16 trong số 21 dự án công nghiệp được xác định ưu tiên. Trong đó, hạ tầng cụm công nghiệp La Sơn, xã Hưng Lộc, hướng đến tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp. Tại Hương An, đầu tư cụm công nghiệp còn phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch. Mỗi khu, cụm công nghiệp hướng đến từng mục tiêu, đáp ứng từng nhóm nhu cầu của doanh nghiệp.

Đối với công nghệ thông tin, thành phố ưu tiên thu hút 5 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghệ số tập trung tại phường Vỹ Dạ có quy mô khoảng 27 ha, hướng đến cung cấp hạ tầng và dịch vụ cho doanh nghiệp công nghệ. Ngoài ra, thành phố cũng ưu tiên thu hút 16 dự án năng lượng ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp gồm: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và thủy điện. Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, thành phố tiếp tục ưu tiên các dự án khai thác lợi thế du lịch và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Riêng ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, nhóm thương mại, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng có 65 trong tổng số 148 dự án được ưu tiên thu hút đầu tư. Với bất động sản và dịch vụ đô thị, thành phố ưu tiên thu hút 15 dự án gắn với lợi thế của từng địa bàn và định hướng phát triển thực tế.

Làm rõ điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, việc xây dựng danh mục được thực hiện trên cơ sở rà soát tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố, qua đó lựa chọn, xác định các dự án, lĩnh vực có tính khả thi, có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của thành phố; đồng thời tạo cơ sở để chủ động quảng bá, giới thiệu cơ hội đầu tư.

Để doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận, mới đây, thành phố đã cập nhật, tích hợp danh mục thu hút đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030 lên ứng dụng Hue-S, bảo đảm thông tin về các dự án được số hóa, thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác và tiếp cận thông tin của nhà đầu tư. Danh mục này được số hóa đồng bộ với các lớp bản đồ số cần thiết, đồng thời thực hiện rà soát kỹ, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai các thông tin cần thiết liên quan đến từng dự án, bao gồm hiện trạng, quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng xung quanh và các điều kiện có liên quan, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng tiếp cận và chất lượng thông tin phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Lĩnh vực du lịch cũng được ưu tiên thu hút đầu tư

Trên cơ sở danh mục, các cơ quan, đơn vị liên quan có điều kiện phối hợp thống nhất trong việc cập nhật thông tin dự án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giới thiệu và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án; đồng thời là cơ sở để theo dõi, rà soát, cập nhật tình hình thu hút đầu tư, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các dự án phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, từng bước hình thành danh mục dự án có trọng tâm, có tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế, danh mục dự án thu hút đầu tư được rà soát, cập nhật định kỳ hằng tháng, bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khả năng triển khai thực tế. Những dự án không còn phù hợp hoặc chưa có khả năng thực hiện sẽ được xem xét điều chỉnh, loại bỏ. Đồng thời, thành phố bổ sung các dự án có tiềm năng, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, logistics và du lịch chất lượng cao. Cùng với việc sàng lọc dự án, thông tin về từng địa điểm tiếp tục được hoàn thiện, từ vị trí, quy mô, hiện trạng đất đến nhu cầu hạ tầng, thủ tục và chính sách hỗ trợ đầu tư. Việc cập nhật thường xuyên giúp doanh nghiệp có căn cứ nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất dự án; đồng thời giúp thành phố xác định những cơ hội phù hợp để giới thiệu với từng nhóm nhà đầu tư.