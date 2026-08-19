Hơn 20 ngàn người tham gia Lễ hội điện Huệ Nam

Đoàn thuyền nối đuôi ngược sông Hương tham gia Lễ hội điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam vào tháng 7 âm lịch năm 2026 chính thức khai hội vào sáng 20/8 tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, phường Phú Xuân).

Đông đảo thanh đồng, đạo hữu cùng người dân, du khách từ nhiều nơi đã có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo để tham gia nghi lễ.

Sau khi tiến hành lễ cáo, đoàn rước với hàng chục bằng án di chuyển xuống thuyền để tiến về điện Huệ Nam. Đoàn rước với hàng chục chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy cùng nhau ngược dòng sông Hương, ngang qua nhiều danh thắng và những cây cầu biểu tượng xứ Huế, tạo nên một bức tranh lễ hội vô cùng ấn tượng.

Cũng như các kỳ lễ hội trước, Lễ hội điện Huệ Nam diễn ra với các lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an, cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát, lễ hoàn tạ và hồi loan về Điện thờ Thánh Mẫu… Nằm trong chương trình còn có các hoạt động để đạo hữu dâng lễ hành hương, sinh hoạt lễ hội ở các bằng, án.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Điện Huệ Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/8 với sự tham gia của khoảng hơn 20 ngàn người. Trong thời gian diễn ra, du khách và người dân được miễn phí tham quan điện Huệ Nam.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Lễ hội điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch thu hút khoảng hơn 20.000 người tham gia.

Lễ hội điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch năm nay diễn ra từ 20 đến 22/8.

Du khách có mặt từ sớm, theo dõi lễ hội.

Thanh đồng, đạo hữu cùng tham gia Lễ hội điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Sau phần nghi lễ ở Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước xuống thuyền, tiến về điện Huệ Nam ở núi Ngọc Trản.

Đoàn rước ngang qua cầu Trường Tiền...

thẳng tiến về điện Huệ Nam.

Đoàn thuyền tham gia lễ hội ngang qua nhiều danh thắng dọc đôi bờ sông Hương.