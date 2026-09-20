Huế kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026

Biểu diễn trích đoạn Tuồng Huế “Phá trận” tại chương trình.

Chương trình có sự tham dự của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện lãnh đạo các nhà hát qua các thời kỳ.

Theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/8 âm lịch hằng năm được chọn là Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây là dịp để giới sân khấu gặp gỡ, giao lưu, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị của nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Tại chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn Tuồng Huế “Phá trận” và Ca kịch Huế “Viên đạn súng kip”, giới thiệu đến công chúng những nét đặc trưng của sân khấu truyền thống Huế.

Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP. Huế Nguyễn Văn Thanh, trong năm 2026, đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ của Hội tiếp tục dành tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, từng bước phát huy các giá trị của nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Hội ngộ các thế hệ nghệ sĩ từng biểu diễn trích đoạn Ca kịch Huế “Viên đạn súng kip”.

Đáng chú ý, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế được trao Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong bảo tồn, phục hồi và phát huy âm nhạc truyền thống.

Thời gian tới, Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP. Huế dự kiến xây dựng, hình thành Câu lạc bộ Sân khấu Huế. Đây sẽ là không gian để các nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn các trích đoạn, trò diễn đặc sắc của tuồng, ca kịch Huế, kịch nói... qua đó tăng thêm cơ hội để sân khấu truyền thống tiếp cận công chúng và du khách.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố và trao quyết định kết nạp 4 nghệ sĩ vào Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.