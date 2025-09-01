Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế ra mắt trưng bày tư liệu số

Trải nghiệm tại phòng tư liệu

Đông đảo tăng ni, Phật tử, lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đến tham dự sự kiện.

Không gian tư liệu và trưng bày tư liệu số là nơi trưng bày, giới thiệu thông qua hình thức số hóa các tệp ghi âm thành âm thanh hoàn chỉnh với công nghệ hiện đại. Những tệp âm thanh này được gia đình cố cư sĩ Tâm Đại Lê Văn Dũng hiến tặng và được các tăng ni và cộng sự của Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế) số hóa, hoàn chỉnh trong thời gian dài.

Các bản ghi được số hóa, lần gần nhất được thực hiện năm 2023 tại chùa Từ Đàm do Hòa thượng Thích Hải Ấn-Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện. Các bản ghi sau đó được tuyển chọn thành 95 trích xuất ngắn trước khi được trưng bày, nội dung về các chủ đề như nghi thức tụng niệm, kinh Phật, cổ nhật Phật giáo, một số sự kiện liên quan đến lịch sử Phật giáo tại Huế.

Dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng ra mắt không gian trưng bày nghệ thuật Phật giáo Ấn - Việt.

Không gian trưng bày 10 tượng Phật với nhiều chất liệu, kích thước, thuộc các trường phái điêu khắc Gandhara, Mathura và trường phái Mật tông Ấn Độ, có niên đại trải dài từ thế kỷ II đến XI cùng gần 20 hình ảnh tư liệu về nghệ thuật điêu khắc tượng Phật giữa các trường phái của Ấn Độ và Việt Nam.