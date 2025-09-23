Bảo quản tài nguyên thông tin số trong thư viện đối mặt nhiều thách thức

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc

Hơn 150 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành đã tham dự khai mạc lớp tập huấn toàn quốc với chủ đề “Các giải pháp bảo quản tài nguyên thông tin số” do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức vào sáng 24/9 tại TP. Huế.

Diễn ra trong 2 ngày, các học viên sẽ được các chuyên gia tập huấn các chuyên đề quan trọng liên quan đến chuyên môn như tổng quan bảo quản tài nguyên thông tin số, quy trình thực hiện bảo quản tài nguyên thông tin số, bảo vệ bản quyền tài liệu số trên môi trường Internet, hướng dẫn sử dụng một số phần mềm hỗ trợ quy trình bảo quản số, hướng dẫn lưu trữ dữ liệu để bảo quản tài nguyên thông tin số lâu dài, an toàn an ninh dữ liệu, ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thư viện…

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, những năm qua, ngành thư viện đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu số, phát triển các dịch vụ thư viện hiện đại. Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi số cũng đặt ra một thách thức lớn, đó là làm thế nào để bảo quản lâu dài những tài nguyên thông tin số quý giá mà chúng ta đã và đang tạo lập.

Khi chúng ta tạo ra và tích lũy một lượng lớn tài nguyên số, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để số hóa hay chuẩn hóa, mà còn là làm thế nào để đảm bảo những tài nguyên quý giá này có thể tồn tại, truy cập và sử dụng được cho các thế hệ mai sau. Việc bảo quản không chỉ đơn thuần là sao lưu dữ liệu, mà là một quá trình liên tục bao gồm quản lý, di chuyển dữ liệu qua các định dạng và môi trường công nghệ khác nhau để chống lại sự lỗi thời của phần mềm và phần cứng. Vì thế, lớp tập huấn không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là diễn đàn để cùng nhau học tập, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp tích cực trong tương lai.