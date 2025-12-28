Người trẻ hào hứng tạo dàng bên áo dài

Ngày 28/12, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay năm 2025, UBND TP. Huế đã ban hành Quyết định xếp hạng 5 di tích cấp thành phố. Ngoài ra, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất điều chỉnh 6 hồ sơ di tích cấp quốc gia.

Mục tiêu năm 2026, ngành văn hóa và thể thao đặt ra đó là xây dựng hồ sơ từ 15 - 20 di tích đề nghị các cấp xếp hạng, trong đó có di tích cấp quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, triển khai tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị từ 13 - 15 di tích (ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) bằng nhiều nguồn vốn khác nhau; tập trung xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Ngành cũng sẽ đẩy mạnh phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, xây dựng, khai thác có hiệu quả các sản phẩm văn hóa thúc đẩy phát triển du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa nghệ thuật, xây dựng mới các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc thành sản phẩm văn hoá để thu hút du khách. Tổ chức đạt chất lượng cao các liên hoan nghệ thuật, các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế.

Đáng chú ý có phát triển công nghiệp văn hóa gắn với việc quảng bá thương hiệu Huế, con người Huế, xây dựng các thương hiệu “Huế - thành phố Festival”, “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”; tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Ẩm thực. Hình thành Không gian công nghiệp văn hoá, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là Ẩm thực, Áo dài, Ca Huế, biểu diễn nghệ thuật… đóng góp quan trọng cho GRDP của thành phố.