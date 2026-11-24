Học sinh được tìm hiểu những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của đất nước và thành phố Huế.



Sáng 23/11, Liên đội Trường Tiểu học Huyền Trân tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Tự hào văn hóa Việt Nam - Tự hào quê hương Huế”, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thông qua hình ảnh trực quan kết hợp với các câu hỏi tương tác, học sinh được tìm hiểu những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của đất nước và thành phố Huế. Trong đó, nhà trường chú trọng giới thiệu các địa danh, di tích gắn với lịch sử, văn hóa địa phương, đặc biệt là những di tích trên địa bàn phường An Cựu.

Với cách tổ chức gần gũi, sinh động, hoạt động tạo không khí hào hứng, khuyến khích học sinh chủ động quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Qua đó, các em không chỉ có thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa mà còn hiểu hơn những giá trị di sản trên quê hương mình.

Học sinh tìm hiểu về thân thế, cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan.

Cùng ngày, Trường THCS Duy Tân phối hợp với Ban Quản lý di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Núi Bân.

Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và những hy sinh của bà Hoàng Thị Loan đối với gia đình; đồng thời được giới thiệu về địa điểm mai táng của bà tại Núi Bân, một địa chỉ lịch sử, văn hóa trên địa bàn phường An Cựu. Hoạt động giúp các em hiểu thêm về những dấu tích lịch sử gắn với quê hương, từ đó bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Thông qua việc đưa lịch sử, văn hóa địa phương vào các hoạt động giáo dục, các trường học tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận di sản một cách gần gũi, sinh động. Đây cũng là cách góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống và ý thức gìn giữ bản sắc quê hương từ lứa tuổi học đường.