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Củng cố khối đại đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa vùng cao

HNN.VN - Sáng 15/11, khu dân cư thôn Nhâm, xã A Lưới 2 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Người dân tích cực tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóaThắm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 5, phường Dương Nỗ

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố đã đến dự và chung vui cùng đồng bào các dân tộc nơi đây. 

TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu tặng hoa chúc mừng ngày Đại đoàn kết thôn Nhâm

Thôn Nhâm được thành lập từ tháng 7/2026 trên cơ sở sáp nhập ba thôn, hiện có 474 hộ gia đình với 2.018 nhân khẩu. Cộng đồng dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, trong đó đồng bào Tà Ôi chiếm tỷ lệ cao nhất. Phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết, trong năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đồng lòng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống và xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.  

Thời gian qua, kinh tế thôn Nhâm vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực, với thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 35 triệu đồng. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số tại cơ sở đã đạt những bước tiến nổi bật khi 100% hộ kinh doanh áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt và tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản định danh điện tử VNeID đạt trên 86%.

Cùng với đó, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi nói riêng và cư dân vùng cao nói chung tại thôn Nhâm vẫn đang được gìn giữ trọn vẹn qua đời sống thường nhật. Những giá trị đặc trưng ấy không chỉ hiện hữu sinh động qua nếp nhà sàn, nhà Rông truyền thống, qua từng đường nét của nghề dệt Dèng và đan lát thủ công, mà còn trong các điệu múa, làn điệu dân gian đặc sắc.

Nhịp sống văn hóa cộng đồng luôn được duy trì bền bỉ thông qua các nghi lễ tri ân nguồn cội, tiêu biểu là lễ hội mừng lúa mới A Za giàu tính nhân văn. Chính bề dày di sản sống động này đã tạo nên nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá trong phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với sứ mệnh bảo tồn bản sắc dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết, lan tỏa văn hóa cộng đồng các dân tộc vùng A Lưới. 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Nhâm đã tích cực đóng góp công sức lực vào công tác xây dựng hạ tầng và bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như việc có 40 hộ gia đình tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi tại cộng đồng.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì đều đặn với hàng chục đợt ra quân tổng vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, kết quả bình xét năm 2026 có 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa và thôn Nhâm vinh dự đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.   

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân khu dân cư. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Sửu mong muốn người dân tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với đảm bảo an sinh xã hội bền vững; nâng cao chất lượng cuộc vận động chuyển đổi số, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

HÀ NGUYÊN – NGỌC PHÚC
 Từ khóa:
đại đoàn kếtthôn Nhâma lưới 2lan tỏavăn hóa
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