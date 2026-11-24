Truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Nối nhịp dệt giữa các thế hệ

Căn nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Ươn (48 tuổi), ở thôn Hồng Tiến 2, là nơi những phụ nữ thạo nghề và các cô gái trẻ gặp nhau bên khung dệt zèng. Trong số người theo học có Hồ Thị Cường, 24 tuổi; Hồ Thị Cai, 23 tuổi và Vương Thị Diệu Linh, mới 14 tuổi.

Để tự tay dệt được tấm vải như mong muốn, các học viên phải kiên trì tập từ những thao tác cơ bản. Lên khung, phối sợi rồi tạo hoa văn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bà Ươn cùng những phụ nữ có kinh nghiệm trong thôn trực tiếp chỉ dẫn, giúp người học từng bước làm quen với nghề. Khi những sản phẩm đầu tiên hoàn thành, niềm mong mỏi được tự dệt trang phục của các cô gái trẻ cũng dần thành hiện thực.

Mỗi người một độ tuổi, một công việc, nhưng đều mong tự tay dệt được những tấm vải truyền thống của dân tộc mình. Sau giờ học, giờ làm, họ lại tranh thủ đến đây, học từng thao tác dưới sự chỉ dẫn của bà Ươn. “Thấy các bạn người Kinh tự hào khi mặc áo dài, em cũng muốn tự tay dệt vải zèng để may trang phục của dân tộc mình. Vì vậy, em quyết tâm theo học nghề từ cô Ươn”, Diệu Linh chia sẻ.

Bí thư Chi bộ thôn Hồng Tiến 2, Vương Quốc Sơn luôn có mặt để động viên các học viên.

Lớp học còn là dịp để những phụ nữ thạo nghề chia sẻ vốn kinh nghiệm lâu nay được lưu giữ trong từng gia đình. Người trẻ có nơi tìm đến học hỏi, người đi trước có thêm cơ hội truyền lại những điều mình biết. Việc giữ nghề vì thế bắt đầu từ những buổi gặp gỡ đều đặn bên khung dệt, nơi mỗi người góp một phần công sức để nghề truyền thống được trao truyền.

Giữ sợi zèng, giữ mạch nguồn văn hóa

Những hoa văn, họa tiết trên vải không chỉ tạo nên giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh đời sống, quan niệm và thế giới tinh thần của người Cơ Tu. Mỗi đường dệt là kết tinh của kinh nghiệm, sự sáng tạo và tri thức được những người phụ nữ truyền lại qua bao đời.

Ở thôn Hồng Tiến 2, nhiều người đang chung tay gìn giữ nghề dệt truyền thống. Nổi bật trong số đó là anh Vương Quốc Sơn, sinh năm 1990, từng là trưởng thôn, nay là Bí thư Chi bộ thôn. Anh Sơn quyết tâm xây dựng lớp học dệt zèng, tạo điều kiện để thanh thiếu niên và người dân trong thôn tiếp cận, học hỏi, thực hành nghề truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Ươn hướng dẫn từng công đoạn cho học viên.

Để lớp học được duy trì và thu hút người trẻ tham gia, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Già làng Nguyễn Văn Pháp, người có uy tín ở làng Cô Nhum (xã Hương Nguyên cũ), đã trực tiếp đến từng nhà vận động, khuyến khích các gia đình cho con em tham gia học nghề. Ông chia sẻ: “Nhất định phải giữ được nghề dệt zèng. Nếu không còn nghề này, sau này sẽ chẳng còn ai biết, ai nhớ đến người Cơ Tu và văn hóa Cơ Tu. Vì vậy, khi anh Sơn mở lớp dạy dệt zèng, tôi đã đến từng nhà vận động, khuyên các cháu tham gia học nghề, để con cháu biết dệt và tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào mình”.

Sau hơn hai tháng, lớp học vẫn được duy trì đều đặn 3 buổi mỗi tuần, với sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân Nguyễn Thị Ươn cùng những người có kinh nghiệm dệt zèng trong thôn. Những sản phẩm đầu tiên đã được hoàn thành. Em Hồ Thị Cường chia sẻ: “Thật sự rất khó để học nghề này, bởi đòi hỏi phải kiên trì và chăm chút từng công đoạn. Thế nhưng, khi nhìn thấy những hoa văn, biểu tượng của đồng bào em trên tấm vải zèng do chính tay chúng em dệt nên, em cảm thấy rất sung sướng và tự hào”.

Với nghệ nhân Nguyễn Thị Ươn, niềm vui không chỉ là nhìn thấy những tấm zèng đầu tiên do lớp trẻ làm ra, mà còn là việc những kinh nghiệm, kỹ năng của các thế hệ trước đang được tiếp nhận. “Nếu nghĩ khó thì rất khó, nhưng khó chứ không phải là không làm được. Tôi luôn động viên các cháu, ngày xưa các cô, các mẹ, các bà trong điều kiện khó khăn còn học được thì ngày nay các cháu cũng có thể học được. Nếu không học, những kinh nghiệm, kỹ năng này sau này sẽ không còn, bởi không có sách vở nào ghi chép lại, mà chủ yếu vẫn nằm trong trí nhớ của những người lớn tuổi”, bà Ươn chia sẻ.

Em Vương Thị Diệu Linh (phải) và Hồ Thị Cai (trái) chăm chú học các công đoạn của nghề dệt zèng.

“Tôi rất vui khi những nỗ lực, tâm huyết của cả cộng đồng đã có kết quả bước đầu. Đến nay, các học viên đã tự tay dệt nên những sản phẩm zèng đầu tiên; số người tham gia lớp cũng đã đăng ký tăng lên 15 em. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến tổ chức trình diễn nghề dệt zèng tại các điểm trường, các hoạt động giao lưu văn hóa trên địa bàn xã Bình Điền, qua đó lan tỏa ý thức gìn giữ văn hóa Cơ Tu trong thế hệ trẻ. Đồng thời, chúng tôi mong muốn quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đầu ra và vận động thêm nguồn lực hỗ trợ để lớp học được duy trì, phát triển bền vững, từng bước nhân rộng trong cộng đồng”, anh Vương Quốc Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Tiến 2 chia sẻ.

Những tri thức từng được trao truyền chủ yếu qua kinh nghiệm và trí nhớ của người đi trước nay đã có thêm người trẻ tiếp nhận, thực hành. Đó không chỉ là hành trình giữ lại một nghề truyền thống, mà còn là cách để những giá trị văn hóa, bản sắc và niềm tự hào của người Cơ Tu tiếp tục hiện diện trong đời sống bản làng hôm nay.