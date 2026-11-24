Ca khúc Thăng Long Việt Nam bay lên tái hiện Vua Lý Thái Tổ, Chiếu dời đô mở ra vận hội mới cho non sông Đại Việt, tại Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội chính thức diễn ra, ngày 21/11/2026. (Ảnh: Thế Đại)

80 năm qua, tư tưởng “văn hóa soi đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được thắp sáng trên một không gian mới - không gian số quốc gia.

Ngọn đuốc năm 1946

Ngày 24/11/1946, giữa lúc vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và xác định sứ mệnh của văn hóa: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Một dân tộc vừa giành độc lập, còn vô vàn khó khăn, nhưng văn hóa đã được đặt ở vị trí dẫn đường. Tư tưởng ấy có nền tảng từ trước, khi năm 1943, Đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng nêu ba nguyên tắc trong phát triển văn hóa là dân tộc, khoa học, đại chúng.

Cũng năm đó, Người đề ra năm điểm xây dựng nền văn hóa dân tộc, mở đầu bằng “Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường” và “Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng”. Đến năm 1951, Người khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Từ đây hình thành nội hàm gốc của bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, đó là tinh thần độc lập, tự cường; lòng yêu nước, nhân ái; tính khoa học và tính nhân dân. Đó là bản sắc không đóng kín, mà được xây dựng, bồi đắp và đấu tranh để bảo vệ.

Mạch nguồn bản sắc qua tám thập kỷ

Trong kháng chiến, văn hóa là vũ khí tinh thần, trong đổi mới, văn hóa trở thành nền tảng và nguồn lực. Như Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã xác lập mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2014 tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết chân lý ấy bằng một mệnh đề ngắn gọn: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc… Văn hóa còn thì Dân tộc còn”. Tại đây, Đảng ta yêu cầu khẩn trương xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Nhìn lại 80 năm, bản sắc văn hóa Việt Nam không đứng yên, văn hóa là một dòng chảy, đó là kế thừa giá trị truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, cần cù, hiếu học, tiếp biến tinh hoa nhân loại và bổ sung những giá trị mới của thời đại như dân chủ, pháp quyền, sáng tạo, hội nhập.

Bản sắc trong kỷ nguyên số

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa có thêm "dư địa" mới, đó là không gian số và vào ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16, lấy ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946.

Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu những bước chuyển tư duy lớn, đó là “chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số”; “chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã đặt ra các yêu cầu rõ ràng cho không gian số Việt Nam trong kỷ nguyên mới, “Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng giá trị xã hội”. Đồng thời cảnh báo, nếu không sớm khắc phục những khoảng trống, “các giá trị ngoại sinh sẽ ngày càng chiếm ưu thế, làm suy giảm sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc và đặt ra thách thức mới đối với việc gìn giữ bản sắc”.

Như vậy, nội hàm bản sắc Việt Nam đã được mở rộng, với bản sắc truyền thống là những giá trị được trao truyền qua gia đình, làng xã, di sản, bản sắc trong kỷ nguyên mới còn bao gồm năng lực hiện diện và cạnh tranh của văn hóa Việt trên nền tảng số, trong dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo và trong ứng xử của mỗi công dân số. “Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống”.

Kiến tạo không gian văn hóa số quốc gia

Tiếp nối tinh thần “văn hóa soi đường”, Việt Nam cần tập trung bốn hướng lớn, bao gồm:

Thứ nhất, xác lập chủ quyền văn hóa trên không gian số. Hoàn thiện thể chế quản trị nền tảng xuyên biên giới, minh bạch thuật toán, bảo hộ bản quyền; phát triển nền tảng số và hệ sinh thái nội dung mang bản sắc Việt Nam.

Thứ hai, chuyển hóa di sản thành dữ liệu và sản phẩm số. Xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia chuẩn xác; dùng dữ liệu ấy để phát triển trí tuệ nhân tạo hiểu tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt; đầu tư cho công nghiệp văn hóa số đủ sức cạnh tranh.

Thứ ba, xây dựng con người văn hóa số. Giáo dục năng lực số gắn với đạo đức số, ứng xử văn minh trên mạng; bồi đắp “sức đề kháng văn hóa” cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhà giáo, văn nghệ sĩ.

Thứ tư, đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành phong trào toàn dân. Kết hợp không gian thực với không gian số: bảo tàng số, di sản số, sự kiện văn hóa trực tuyến; để mỗi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa.

Từ Nhà hát Lớn năm 1946 đến không gian số năm 2026, hình thức của văn hóa đã đổi thay sâu sắc, nhưng sứ mệnh của văn hóa vẫn vẹn nguyên - văn hóa soi đường cho quốc dân đi. 80 năm trước, ngọn đuốc ấy dẫn dân tộc qua kháng chiến, kiến quốc, hôm nay, văn hóa tiếp tục "soi đường" để dân tộc vững bước qua dòng chảy số và trí tuệ nhân tạo, để Việt Nam vươn ra thế giới song song bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, hội nhập mà không hòa tan, để đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

https://nhandan.vn/80-nam-van-hoa-soi-duong-tu-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-1946-den-khong-gian-van-hoa-so-quoc-gia-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-cua-dan-toc-post1004601.html