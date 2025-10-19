Thăm Suncheon để biết trân trọng quá khứ, nuôi dưỡng ước mơ…

Thích thú với trang phục học sinh những năm 1960-1980

Khi còn là một cậu nhóc cấp 1, tuổi thơ của tôi gắn liền với những cuốn truyện tranh, những bộ phim hoạt hình và cả những buổi tối xem truyền hình cùng bà ngoại trên chiếc ti vi đời cũ. Có lẽ từ những khoảnh khắc bình dị ấy, một hạt giống đam mê điện ảnh đã âm thầm được gieo vào tâm hồn tôi. Và rồi hôm nay, khi cậu bé năm nào là tôi đã trưởng thành, được may mắn đi du học nơi xứ sở Kim Chi – một trong những chiếc nôi của nền công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới – tôi lại có cơ hội được chạm tay vào những điều từng nuôi dưỡng ước mơ nhỏ bé của mình.

Vào một ngày đầu tháng 11 se lạnh, khi Hàn Quốc bắt đầu chuyển mình sang đông, nhà trường tổ chức cho khoa chúng tôi một buổi ngoại khóa để hiểu thêm về con người và văn hóa bản địa. Khi nghe thông báo rằng địa điểm tham quan lần này là Suncheon Drama Filming Ville (순천드라마촬영장) – một phim trường tái hiện Hàn Quốc thập niên 60–80 thế kỷ trước – cả đoàn ai nấy đều háo hức. Chị hướng dẫn viên cho hay, nơi đây mô phỏng những vùng đô thị và ngoại ô xưa: từ trung tâm thị trấn nhỏ, khu dân cư lao động đến cả những khu nhà ổ chuột. Chỉ nghe thôi mà chúng tôi đã mong chiếc xe bus sớm lăn bánh. Riêng tôi, trong lòng bỗng nghe rưng rưng hoài niệm, như đang trở về những ngày còn ngồi xem phim cùng bà ngoại – những ký ức ấm áp và sâu lắng mà tôi luôn trân trọng.

Một cửa hàng xưa cũ ở Suncheon

Sau hơn hai tiếng di chuyển, chúng tôi đặt chân đến Suncheon. Trước mắt tôi là cả một thị trấn thời xưa tái hiện sống động: những con hẻm bê tông cũ kỹ, các căn nhà mái tôn sậm màu, biển hiệu màu chữ phai theo thời gian. Hai bên đường là những cửa tiệm bán món ăn vặt cổ, các quán rượu truyền thống với mùi pajeon thơm phức. Ấn tượng nhất với tôi là một rạp chiếu phim phong cách cũ và khu triển lãm trưng bày ảnh, poster và những bộ phim từng quay tại đây. Tất cả hòa lại thành bức tranh chân thật về đời sống người Hàn trong thời kỳ còn nhiều gian khó nhưng giàu nghị lực.

Tôi chậm rãi bước qua từng dãy phố, đưa tay chạm vào những bức tường sần sùi như chạm vào dấu vết thời gian. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều kể một câu chuyện – về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước Hàn Quốc, về cách người dân Hàn Quốc gìn giữ hy vọng để xây dựng xã hội phồn thịnh như ngày nay.

Những chiếc lu, chiếc thạp... gần gũi và đặc trưng Á Đông

Điều khiến tôi thích thú nhất là đoàn chúng tôi được trải nghiệm mặc cổ phục, những bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc của thập niên 1960-1980 xưa. Khoảnh khắc khoác lên mình bộ trang phục ấy, tôi có cảm giác như bản thân vừa bước xuyên qua thời gian, trở thành một nhân vật trong bộ phim cổ. Chất vải thô mộc, màu sắc nhẹ nhàng và thiết kế giản dị giúp tôi hiểu hơn về phong cách sống tiết chế của người Hàn thời trước. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh giữa khu phố cổ, cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa trân trọng.

Sau đó, cả nhóm còn được tham gia những trò chơi dân gian như đá cầu, ném giấy, lắc vòng… Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến chúng tôi gắn kết với nhau theo cách rất tự nhiên. Tôi chợt nhận ra rằng văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay sách vở, mà vẫn sống động trong từng hoạt động đời thường, trong tinh thần cộng đồng mạnh mẽ của người dân.

Khi chuyến tham quan khép lại, những khoảnh khắc sống chậm tại Suncheon vẫn còn đọng lại sâu trong lòng tôi. Bước vào không gian mang đậm tông màu của quá khứ, hòa mình vào những con phố cũ, những bộ cổ phục và trò chơi dân gian, tôi hiểu thêm rằng văn hóa của một đất nước không chỉ hiện ra qua những trang sử mà còn ẩn mình trong từng nhịp sống mộc mạc. Chuyến đi đã giúp tôi ý thức rõ hơn giá trị của ký ức, của truyền thống, và cả hành trình mở lòng để hiểu về một nền văn hóa mới. Tôi cảm thấy bản thân như được trưởng thành thêm một chút, biết trân trọng quá khứ, nâng niu hiện tại, và biết tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đã được gieo từ những ngày còn bé thơ.

Góc hoài niệm trong một ngôi nhà xứ Hàn 1960-1980

Tôi cũng biết, Huế quê nhà cũng có những điểm từng quay những bộ phim đắt khách như “Mắt biếc”, “Gái già lắm chiêu V- Những cuộc đời vương giả”... Tuy chưa phải là một phim trường hoàn chỉnh nhưng cũng được đông đảo bạn trẻ và du khách nghe tên và háo hức tìm tới. Với lịch sử, cảnh sắc của mình, tôi hiểu Huế sẽ không chỉ dừng ngang đó mà rất tin, một điểm như Suncheon của xứ Hàn hoàn toàn có thể nằm trong tầm với của Huế. Cũng như Suncheon, đó không chỉ là điểm du lịch mà còn là điểm để giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa và để nâng cánh ước mơ cho các bạn trẻ.