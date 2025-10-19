  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 27/11/2025 13:04

Thăm Suncheon để biết trân trọng quá khứ, nuôi dưỡng ước mơ…

HNN.VN - Chuyến tham quan khép lại, nhưng những khoảnh khắc sống chậm tại Suncheon vẫn còn đọng lại trong lòng tôi.

Bồi đắp hình ảnh đẹp cho du lịch HuếHình thành mạng lưới du lịch cộng đồng rộng khắpCổng Tò Vò (Lý Sơn): Khẳng định vẻ đẹp và giá trị vô giá của kiệt tác thiên nhiênTrăn trở về thị trường khách truyền thống từ Đông ÁXúc tiến quảng bá du lịch Huế tại thị trường Hàn Quốc

Thích thú với trang phục học sinh những năm 1960-1980

Khi còn là một cậu nhóc cấp 1, tuổi thơ của tôi gắn liền với những cuốn truyện tranh, những bộ phim hoạt hình và cả những buổi tối xem truyền hình cùng bà ngoại trên chiếc ti vi đời cũ. Có lẽ từ những khoảnh khắc bình dị ấy, một hạt giống đam mê điện ảnh đã âm thầm được gieo vào tâm hồn tôi. Và rồi hôm nay, khi cậu bé năm nào là tôi đã trưởng thành, được may mắn đi du học nơi xứ sở Kim Chi – một trong những chiếc nôi của nền công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới – tôi lại có cơ hội được chạm tay vào những điều từng nuôi dưỡng ước mơ nhỏ bé của mình.

Vào một ngày đầu tháng 11 se lạnh, khi Hàn Quốc bắt đầu chuyển mình sang đông, nhà trường tổ chức cho khoa chúng tôi một buổi ngoại khóa để hiểu thêm về con người và văn hóa bản địa. Khi nghe thông báo rằng địa điểm tham quan lần này là Suncheon Drama Filming Ville (순천드라마촬영장) – một phim trường tái hiện Hàn Quốc thập niên 60–80 thế kỷ trước – cả đoàn ai nấy đều háo hức. Chị hướng dẫn viên cho hay, nơi đây mô phỏng những vùng đô thị và ngoại ô xưa: từ trung tâm thị trấn nhỏ, khu dân cư lao động đến cả những khu nhà ổ chuột. Chỉ nghe thôi mà chúng tôi đã mong chiếc xe bus sớm lăn bánh. Riêng tôi, trong lòng bỗng nghe rưng rưng hoài niệm, như đang trở về những ngày còn ngồi xem phim cùng bà ngoại – những ký ức ấm áp và sâu lắng mà tôi luôn trân trọng.

Một cửa hàng xưa cũ ở Suncheon 

Sau hơn hai tiếng di chuyển, chúng tôi đặt chân đến Suncheon. Trước mắt tôi là cả một thị trấn thời xưa tái hiện sống động: những con hẻm bê tông cũ kỹ, các căn nhà mái tôn sậm màu, biển hiệu màu chữ phai theo thời gian. Hai bên đường là những cửa tiệm bán món ăn vặt cổ, các quán rượu truyền thống với mùi pajeon thơm phức. Ấn tượng nhất với tôi là một rạp chiếu phim phong cách cũ và khu triển lãm trưng bày ảnh, poster và những bộ phim từng quay tại đây. Tất cả hòa lại thành bức tranh chân thật về đời sống người Hàn trong thời kỳ còn nhiều gian khó nhưng giàu nghị lực.

Tôi chậm rãi bước qua từng dãy phố, đưa tay chạm vào những bức tường sần sùi như chạm vào dấu vết thời gian. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều kể một câu chuyện – về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước Hàn Quốc, về cách người dân Hàn Quốc gìn giữ hy vọng để xây dựng xã hội phồn thịnh như ngày nay.

Những chiếc lu, chiếc thạp... gần gũi và đặc trưng Á Đông 

Điều khiến tôi thích thú nhất là đoàn chúng tôi được trải nghiệm mặc cổ phục, những bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc của thập niên 1960-1980 xưa. Khoảnh khắc khoác lên mình bộ trang phục ấy, tôi có cảm giác như bản thân vừa bước xuyên qua thời gian, trở thành một nhân vật trong bộ phim cổ. Chất vải thô mộc, màu sắc nhẹ nhàng và thiết kế giản dị giúp tôi hiểu hơn về phong cách sống tiết chế của người Hàn thời trước. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh giữa khu phố cổ, cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa trân trọng.

Sau đó, cả nhóm còn được tham gia những trò chơi dân gian như đá cầu, ném giấy, lắc vòng… Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến chúng tôi gắn kết với nhau theo cách rất tự nhiên. Tôi chợt nhận ra rằng văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay sách vở, mà vẫn sống động trong từng hoạt động đời thường, trong tinh thần cộng đồng mạnh mẽ của người dân.

Khi chuyến tham quan khép lại, những khoảnh khắc sống chậm tại Suncheon vẫn còn đọng lại sâu trong lòng tôi. Bước vào không gian mang đậm tông màu của quá khứ, hòa mình vào những con phố cũ, những bộ cổ phục và trò chơi dân gian, tôi hiểu thêm rằng văn hóa của một đất nước không chỉ hiện ra qua những trang sử mà còn ẩn mình trong từng nhịp sống mộc mạc. Chuyến đi đã giúp tôi ý thức rõ hơn giá trị của ký ức, của truyền thống, và cả hành trình mở lòng để hiểu về một nền văn hóa mới. Tôi cảm thấy bản thân như được trưởng thành thêm một chút, biết trân trọng quá khứ, nâng niu hiện tại, và biết tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đã được gieo từ những ngày còn bé thơ.

Góc hoài niệm trong một ngôi nhà xứ Hàn 1960-1980

Tôi cũng biết, Huế quê nhà cũng có những điểm từng quay những bộ phim đắt khách như “Mắt biếc”, “Gái già lắm chiêu V- Những cuộc đời vương giả”... Tuy chưa phải là một phim trường hoàn chỉnh nhưng cũng được đông đảo bạn trẻ và du khách nghe tên và háo hức tìm tới. Với lịch sử, cảnh sắc của mình, tôi hiểu Huế sẽ không chỉ dừng ngang đó mà rất tin, một điểm như Suncheon của xứ Hàn hoàn toàn có thể nằm trong tầm với của Huế. Cũng như Suncheon, đó không chỉ là điểm du lịch mà còn là điểm để giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa và để nâng cánh ước mơ cho các bạn trẻ.

Quý Dương
 Từ khóa:
Phim Hàndu họccổ phụcSuncheonphim trườngtái hiện không gian xưa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ trong đổ nát năm xưa…

Ngang qua cung An Định lúc chiều đã muộn, vẫn thấy “dập dìu tài tử giai nhân” trong các bộ cổ phục nán lại chưa muốn về cho dù trong máy của họ bộ sưu tập ảnh chắc cũng đã gần chật bộ nhớ. Tôi mỉm cười, và dù không khiến nhưng trí óc vẫn miên man đưa tôi về một ngày đã rất xa, lúc cung An Định đang là một đống hoang tàn, đổ nát…

Từ trong đổ nát năm xưa…
Qua Hàn du học

Cũng như nhiều bạn bè cùng lứa, bước vào lớp 12, lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông, những thú vui nghịch ngợm của lứa tuổi “trẻ trâu” trong tôi gần như nhạt phai chóng vánh, thay vào đó là những suy tư kèm cả chút âu lo cho chặng đường tương lai trước mắt: Vào đại học!

Qua Hàn du học
Cổ phục Việt khoe sắc trên đường phố Huế

Hơn 1.000 người từ khắp 3 miền của cả nước trong trang phục áo dài, từ truyền thống cho đến hiện đại, cùng tụ hội về Huế diễu hành. Tất cả đã tạo nên không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu ngay giữa lòng đô thị Huế.

Cổ phục Việt khoe sắc trên đường phố Huế
Cơ hội “Du học Hoa Kỳ”

Sáng 22/5, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Phú Xuân tổ chức thông tin về "Du học Hoa Kỳ" tại Viện Đào tạo Quốc tế KUV - Huế.

Cơ hội “Du học Hoa Kỳ”
Thông tin doanh nghiệp:
Giải pháp toàn diện khi chọn dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Bạn đang ấp ủ giấc mơ du học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Giữa vô vàn lựa chọn, làm sao để tìm được lộ trình du học phù hợp nhất với bản thân? Để tìm được cho mình dịch vụ tư vấn khi đi du học phù hợp, hãy cùng theo dõi bài viết này nhé!

Giải pháp toàn diện khi chọn dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top