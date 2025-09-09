Cổng Tò Vò (Lý Sơn): Khẳng định vẻ đẹp và giá trị vô giá của kiệt tác thiên nhiên

Thắng cảnh Cổng Tò Vò được kiến tạo từ núi lửa.Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Điều này góp phần khẳng định vẻ đẹp và giá trị vô giá của kiệt tác thiên nhiên vốn được coi là niềm tự hào của người dân đặc khu Lý Sơn.

Được kiến tạo từ dung nham núi lửa cách đây hàng triệu năm trước, cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến du khách phải ngỡ ngàng bởi khung cảnh tuyệt đẹp, vừa hùng vĩ vừa kỳ thú, được ví tựa như một chiếc cổng thiên đường trên xứ đảo.

Cổng Tò Vò nằm cách trung tâm đặc khu khoảng 2km về phía Tây, là vòm đá tự nhiên cao khoảng 2,5m, dài khoảng 8m, được hình thành từ dung nham núi lửa phun trào hàng triệu năm trước. Quá trình bào mòn của sóng biển đã tạo nên hình dáng vòm cong độc đáo, trở thành biểu tượng thiên nhiên đặc trưng của Lý Sơn.

Theo các nhà địa chất, khi núi lửa trên đảo Lý Sơn phun trào, dòng dung nham nóng rực chảy ra biển đã gặp nước lạnh và nhanh chóng đông cứng lại, tạo nên vòm đá độc đáo. Bề mặt gồ ghề của cổng Tò Vò là minh chứng sống động cho quá trình phun trào và nguội lạnh của núi lửa qua các thời kỳ. Mỗi lớp đá, mỗi đường nét trên vòm cổng đều mang dấu ấn của thời gian và hơi thở của tự nhiên.

Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, cổng Tò Vò là điểm thu hút đông du khách tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào thời khắc bình minh và hoàng hôn. Tuy nhiên, địa hình nơi đây phức tạp, có những phiến đá nhô ra biển, vực sâu, du khách cần tuân thủ các biển báo, không leo lên các điểm cao để đảm bảo an toàn.

Chị Triệu Thị Bạch Vân, du khách đến từ tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, trước khi đến Lý Sơn chị đã tìm hiểu thông tin về các địa điểm nên tham quan tại hòn đảo này. Nhưng khi đến đây chị Vân vẫn rất bất ngờ trước vẻ đẹp tự nhiên của cổng Tò Vò. “Khi đứng ở đây, tôi có thể nhìn thấy khung cảnh biển Lý Sơn rộng lớn, nơi sóng vỗ rì rào và từng lớp nước trong xanh trải dài đến tận chân trời. Vòm đá cong vút của vòm đá này như một cánh cửa dẫn lối ra đại dương, tạo cảm giác bình yên”, chị Vân nói.

Không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, cổng Tò Vò còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với người dân Lý Sơn. Vòm đá sừng sững giữa biển khơi không chỉ là minh chứng cho sức mạnh vô biên của tự nhiên mà còn là hình ảnh của sự bền bỉ, kiên cường của vùng đất và con người nơi đây qua bao thăng trầm của lịch sử.

Trong tâm thức người dân địa phương, cổng Tò Vò là nơi giao thoa giữa đất và trời, giữa thiên nhiên và con người, tượng trưng cho sự kết nối không thể tách rời giữa đất liền và biển cả. Ông Trần Cường (76 tuổi, thôn An Vĩnh) cho biết: “Người dân chúng tôi không chỉ xem cổng Tò Vò là cánh cổng linh thiêng, che chở cho những con thuyền ra khơi, mà còn là biểu tượng của lòng kiên cường, sức sống mãnh liệt, tinh thần bất khuất và tình yêu quê hương. Trong lòng mỗi người dân Lý Sơn, cổng Tò Vò là phần không thể thiếu của cuộc sống, thể hiện sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ và hiện tại. Khi nghe tin cổng Tò Vò được công nhận di tích quốc gia, bà con chúng tôi rất vui mừng”.

Cổng Tò Vò Lý Sơn không chỉ là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này, mà còn là một lời mời gọi đầy quyến rũ dành cho những ai khao khát tìm về với sự bình yên, trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống. Hãy một lần đặt chân đến, để được chạm vào vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên và cảm nhận sự rung động sâu sắc mà nơi này mang lại.