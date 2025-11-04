Thăm Haedong Yonggungsa - ngôi chùa Hàn có truyền thuyết tương đồng chùa Thiên Mụ

Haedong Yonggungsa - ngôi chùa có lịch sử hơn 600 năm ở Busan (Hàn Quốc)

Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế - vùng đất được mệnh danh là xứ sở linh thiêng, nơi hội tụ hàng trăm ngôi chùa cổ kính, nhiều lăng tẩm của vua chúa triều Nguyễn... Có lẽ chính điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi từ nhỏ đã mang trong mình một sự tò mò, hiếu kỳ và cả niềm tin khó giải thích với khía cạnh tâm linh.

Vẫn còn nhớ hồi còn học ở Huế, mỗi khi đến những kỳ thi quan trọng như thi tốt nghiệp cấp hai hay trung học phổ thông, bên cạnh việc chăm chỉ ôn luyện, thầy cô chúng tôi thường dẫn cho học sinh đến các ngôi chùa lớn để cầu nguyện, mong nhận được may mắn và giúp học sinh thêm lòng tin rằng mình sẽ vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần được ba dẫn đi tham quan các lăng tẩm, lắng nghe ông kể những câu chuyện về các vị vua quan ngày xưa, mong qua đó tôi sẽ học được những bài học về nhân sinh và đạo đức.

Bây giờ sang Hàn Quốc du học, trong chương trình, nhà trường nơi tôi theo học cũng thường tổ chức cho chúng tôi nhiều chuyến đi thực tế để tìm hiểu về văn hóa và những nét đẹp của đất nước này. Chuyến tham quan chùa Haedong Yonggungsa ở Busan là một trong số đó và là chuyến tham quan để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc, thú vị nhất.

Lối vào chùa và dãy tượng 12 con giáp

Chuyến xe bus chở theo gần 40 sinh viên xuất phát từ Yeongdo-gu, Busan-nơi KMOU (Korea Maritime & Ocean University - Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc), ngôi trường mà chúng tôi đang theo học đứng chân, xe chạy chừng hơn 2 giờ đồng hồ thì chúng tôi đến Haedong Yonggungsa. Dù đang là ngày thường, nhưng trước mắt chúng tôi phải nói là cả một biển người với nhiều đoàn khách tham quan du lịch, trong đó có nhiều đoàn đến từ Anh, Mỹ, Tây Ban Nha... Theo lời hướng dẫn viên, ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1376, dưới thời vương triều Goryeo, do cao tăng Naong Hyegeun sáng lập. Trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản vào thế kỷ XVI, ngôi chùa này từng bị phá hủy, mãi đến những năm 1930 chùa mới lại được trùng tu.

"Cây nguyện ước" ở Haedong Yonggungsa

Truyền thuyết kể rằng, một hôm nhà sư Naong Hyegeun được Bồ tát Quan Âm cưỡi trên lưng con rồng đến báo mộng, dạy nên xây dựng một ngôi chùa bên bờ biển để mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đất nước. Chả vậy mà trong số rất nhiều bức tượng ở ngôi chùa này, có một bức tượng Quan Âm Bồ tát bằng đá rất đẹp, được tôn dựng trên một phiến đá lớn, uy nghiêm, hiền từ hướng mặt ra biển. Câu chuyện khiến tôi có một liên tưởng thú vị vì thấy nó khá gần gũi với truyền thuyết về ngôi chùa Thiên Mụ ở Huế. Truyền thuyết chùa Thiên Mụ kể, khoảng giữa thế kỉ XVI, khi chúa Nguyễn Hoàng theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành sơn nhất đái - Vạn đại dung thân”, ông đã xin được vào trấn giữ vùng đất Huế bây giờ. Tại đây ông được một bà tiên chỉ cho vị trí ở một mỏm đồi sát cạnh sông Hương, khuyên dựng một ngôi chùa ở đó để mang lại điềm lành và được sự che chở của trời Phật, bền vững vương triều. Chúa Nguyễn đã làm theo, chùa được xây có tên chùa Thiên Mụ (Bà Mụ nhà trời) là vì vậy. Còn ở Busan-Hàn Quốc, cái tên Haedong Yonggungsa có nghĩa là “Ngôi chùa của Rồng bên Biển Đông Hàn Quốc”. Ngôi chùa mang trong nó biểu tượng của sức mạnh, sự linh thiêng và bảo hộ.

Truyền thuyết của Haedong Yonggungsa có nét tương đồng với truyền thuyết của chùa Thiên Mụ (Huế, Việt Nam)

Bước qua cổng chùa, hai bên lối đi với 108 bậc cấp là dãy tượng mười hai con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi - được khắc tạc tinh xảo, tượng trưng cho những linh vật bảo hộ trong văn hóa phương Đông. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là vị trí độc đáo của ngôi chùa nằm ngay sát bờ biển xanh thẳm. Tiếng sóng vỗ rì rào và gió biển thổi qua mái chùa cổ kính khiến người tham quan cảm nhận rõ sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người.

Bên trong chùa, du khách có thể viết điều ước lên những dải giấy treo trên “cây nguyện ước”, tham gia thiền định hay dâng hương lễ Phật. Những hoạt động ấy khiến Haedong Yonggungsa giờ đây trở thành một địa chỉ tâm linh và du lịch nổi tiếng không riêng của Busan mà của cả xứ sở Kim Chi. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm văn hóa tinh thần, nơi hội tụ niềm tin và khát vọng của con người Hàn Quốc.

Du khách ném đồng xu xuống hồ nước ở Haedong Yonggungsa với niềm tin sẽ cầu được những điều mình mong ước

Chuyến tham quan Haedong Yonggungsa không chỉ mang đến cho tôi cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn giúp tôi phần nào hiểu hơn về giá trị văn hóa và tinh thần của người dân nơi đất nước mình đang theo học. Giữa khung cảnh biển xanh và núi đá, tôi bỗng hiểu ra rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở sự tráng lệ, mà còn ở sự hài hòa, tĩnh tại và cân bằng giữa con người với thiên nhiên.

Kết thúc chuyến tham quan, tôi thầm cảm ơn KMOU, ngôi trường thân thương của chúng tôi, vì ngoài những giờ học trên lớp, việc nhà trường tổ chức các buổi dã ngoại và tham quan văn hóa như thế đã giúp tôi và các bạn được mở rộng tầm hiểu biết, nuôi dưỡng tâm hồn và thêm yêu những giá trị tinh thần cao đẹp mà xứ sở này mang lại. Đó cũng là nguồn cảm hứng và là động lực giúp chúng tôi cố gắng nhiều hơn để đạt kết quả tốt nhất trong hai năm du học ở nơi này.