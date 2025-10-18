Chương trình do TROY (The Roundtable discussion of Youth) tổ chức với sự tham gia của các diễn giả TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố Huế; Th.S Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, ThS Chính sách Công, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng, nhà sáng lập ANTT Architects, giảng viên thỉnh giảng Khoa Kiến Trúc - Đại học Huế; Lê Quang Tuệ, phóng viên Dữ liệu, Nhà sáng lập Dự án Lưu trữ Bản đồ Việt Nam (Vietnam Map Archive).

Th.S Huỳnh Hồ Đại Nghĩa với phần chia sẻ Huế 2045 - Định hình tương lai từ di sản và tri thức

Chương trình “Bảo tồn di sản - Tiếp nối và phát triển” là nơi để những người yêu Huế, quan tâm đến Huế chia sẻ và đối thoại về câu chuyện gìn giữ và phát huy giá trị di sản tại Huế, hướng đến phát triển bền vững. Đây cũng là một không gian trao đổi, nơi những góc nhìn mới mẻ gặp gỡ và giao thoa với giá trị truyền thống. Từ đó, khơi nguồn cảm hứng để người trẻ tiếp tục gìn giữ di sản và tiếp nối theo cách riêng của mình.

Tại chương trình, các diễn giả đã trình bày và chia sẻ về các chủ đề: Huế với việc lựa chọn con đường riêng để phát triển bền vững (TS. Phan Thanh Hải); Huế 2045: Định hình tương lai từ di sản và tri thức (Th.S Huỳnh Hồ Đại Nghĩa); Bảo tồn và phát triển quần thể di sản cảnh quan đô thị Huế… thêm một góc nhìn (kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng); Sử dụng công nghệ và cộng đồng trong bảo tồn di sản số ở Huế (Lê Quang Tuệ). Các khách mời và bạn trẻ tham gia chương trình cũng đã cùng thảo luận để tìm ra những sáng kiến giúp người trẻ bảo tồn và phát huy những giá trị sẵn có của Cố đô Huế.

TROY - The Roundtable discussion of Youth - là dự án của một nhóm các bạn trẻ gặp nhau tại Trường học Phát triển Việt Nam 2022 (VSOD - Vietnam School of Development), cùng tổ chức các workshop, sharing talk, bàn tròn trao đổi về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc nhìn đa ngành, đa lĩnh vực nhằm kiến tạo phát triển bền vững.