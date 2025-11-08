Sập tháp nhà máy nhiệt điện ở Hàn Quốc: Phát hiện nạn nhân còn sống sót

Hiện trường vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện ở Ulsan, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/11, chính quyền thành phố Ulsan, Hàn Quốc, thông báo đã phát hiện người cuối cùng còn sống sót trong vụ sập tháp nồi hơi tại một nhà máy nhiệt điện ở thành phố này.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa người này ra khỏi đống đổ nát.

Công tác cứu nạn vẫn đang diễn ra để tìm kiếm người cuối cùng trong số 7 công nhân bị mắc kẹt khi tòa tháp cao 63 mét đổ sập vào ngày 6/11.

Trước đó, thi thể của 6 nạn nhân đã được tìm thấy. Cơ quan cứu hỏa Ulsan cho biết lực lượng cứu hộ đang cắt các kết cấu kim loại xung quanh khu vực phát hiện nạn nhân để tạo không gian cho việc cứu nạn.

Nhà máy nơi xảy ra sự cố do Công ty Điện lực Đông Tây Hàn Quốc - doanh nghiệp điện lực thuộc sở hữu nhà nước - vận hành.

Thời điểm xảy ra vụ sập, tháp nồi hơi số 5 đang trong quá trình phá dỡ sau 40 năm hoạt động.

Theo giới chức thành phố Ulsan, cấu trúc của tháp đã bị suy yếu trong quá trình chuẩn bị tháo dỡ.

Hai tòa tháp khác nằm gần đó đã bị phá hủy vào ngày 11/11 để giảm thiểu nguy cơ sụp đổ trong khi các công tác tìm kiếm người mất tích được tiến hành./.