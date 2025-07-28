Đồng hành cùng “túi gấm” của Steve Rook

Bìa cuốn sách

“Cẩm nang” là từ Hán - Việt, vốn có nghĩa là “chiếc túi bằng gấm” (cẩm là “gấm”, nang là “túi”). Đó là chiếc túi mà người Trung Quốc xưa thường dùng để giấu thi cảo hay các văn kiện cơ mật của mình. Các bộ tiểu thuyết Trung Quốc xưa hay miêu tả những người túc trí đa mưu thường viết ra giấy tất cả những sự biến có thể phát sinh cùng những biện pháp ứng phó rồi cất vào trong túi gấm, giao cho người thừa hành, dặn họ khi nào gặp khẩn cấp lâm nguy thì hãy mở ra mà ứng phó theo như đã định. Điều này được gọi tên là “cẩm nang diệu kế”.

“Cẩm nang sự nghiệp hậu tốt nghiệp” của tác giả Steve Rook chưa đạt mức gay cấn và kỳ ảo kia. Thế nhưng, đọc và nghiền ngẫm, cảm nhận tổng quan của tôi, đây là một cuốn sách thực tiễn, được viết với mục tiêu hỗ trợ những người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, trong hành trình tìm kiếm và xây dựng sự nghiệp. Sách được thiết kế nhằm hướng dẫn bạn đọc từng bước để đạt được mục tiêu nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, việc tìm kiếm một sự nghiệp thành công không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với những kiến thức sâu sắc và những bí quyết từ sách, bạn sẽ có thể vượt qua những khó khăn ban đầu một cách hiệu quả.

Steve Rook là một tác giả người Anh, chuyên viết về phát triển nghề nghiệp và kỹ năng làm việc. Với kinh nghiệm làm cố vấn nghề nghiệp và quản lý doanh nghiệp tuyển dụng, ông mang đến một hướng dẫn chi tiết, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng. Nó không chỉ là một tập hợp các mẹo tìm việc mà còn là một người bạn đồng hành, giúp người đọc vượt qua những bỡ ngỡ và áp lực khi bước vào thị trường lao động.

Cuốn sách giúp bạn đọc xác định mục tiêu nghề nghiệp, khám phá thế mạnh và đam mê của bản thân để lựa chọn con đường phù hợp; cung cấp các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp; đề cập đến các kiến thức về tài chính, quản lý chi tiêu và đầu tư để đảm bảo sự ổn định tài chính trong quá trình làm việc; khuyến khích người đọc không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng mạng lưới quan hệ để phát triển bản thân. Vì vậy, cuốn sách này như một người bạn đồng hành, cung cấp lộ trình và hướng dẫn từng bước để bạn đọc có thể xây dựng sự nghiệp mơ ước sau khi tốt nghiệp.

Tuy sách của tác giả nước ngoài nhưng nội dung không quá thiên về bối cảnh phương Tây mà mang tính phổ quát, phù hợp với sinh viên Việt Nam đang đối mặt với thị trường lao động cạnh tranh. Các chủ đề như xây dựng thương hiệu cá nhân hay quản lý thời gian đều rất thực tiễn trong bối cảnh hiện nay. Sách có thiết kế và trình bày thân thiện. Với độ dài 476 trang nhưng được bố cục rõ ràng, cuốn sách dễ đọc và không gây cảm giác nặng nề. Mỗi chương của cuốn sách đều được xây dựng với mục tiêu giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết và nuôi dưỡng tư duy tích cực, từ đó mở ra cánh cửa đến những cơ hội nghề nghiệp mà bạn hằng mong muốn.

Giá trị của một cuốn sách cẩm nang tốt nằm ở khả năng cung cấp kiến thức, hướng dẫn thực tế và giải pháp cho các vấn đề cụ thể, giúp người đọc nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát triển bản thân. Sinh viên mới tốt nghiệp, người trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp, hoặc bất kỳ ai cần định hướng lại con đường nghề nghiệp hãy đọc “Cẩm nang sự nghiệp hậu tốt nghiệp” của Steve Rook để cảm nhận đầy đủ hơn về điều đó.

Nếu có thêm lời khuyên thì đó là, hãy đọc kèm theo một cuốn sổ tay để ghi chú các ý tưởng và kế hoạch cá nhân. Thực hành ngay các bài tập hoặc mẹo mà sách đề xuất, như viết thử CV hoặc luyện tập trả lời phỏng vấn.