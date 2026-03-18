Liên kết đào tạo du lịch trước yêu cầu mới

Một hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và sinh viên

Gắn đào tạo với thực tiễn

Một buổi học đầu tuần tại Trường Du lịch - Đại học Huế diễn ra sôi nổi tại khu thực hành nghiệp vụ khách sạn, nơi sinh viên được tiếp cận môi trường học tập mô phỏng sát với thực tế doanh nghiệp. Trong vai nhân viên phục vụ nhà hàng, sinh viên thực hành từ khâu đón khách, sắp xếp bàn ăn đến xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ. Không còn là những giờ học chỉ gắn với giáo trình hay lý thuyết trên lớp, không khí buổi học trở nên sinh động, chuyên nghiệp và tạo nhiều hứng thú cho sinh viên khi được “học bằng trải nghiệm” ngay trong nhà trường.

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế cho biết, những năm gần đây, nhà trường xác định đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp là định hướng xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Chương trình đào tạo liên tục được điều chỉnh theo hướng thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên để sát với nhu cầu thị trường lao động.

Hiện nay, Trường Du lịch - Đại học Huế đã xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn du lịch lớn trên cả nước như Bà Nà Hills, Vinpearl tại Phú Quốc, Hạ Long, Nha Trang, Laguna, New World hay Marriott International. Mỗi năm có gần 1.500 sinh viên tham gia thực tập tại các đơn vị này.

Đối với nhiều sinh viên, những kỳ thực tập dài ngày chính là “lớp học nghề” quan trọng nhất. Tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hay điểm du lịch lớn, các em được trực tiếp tham gia quy trình phục vụ khách, vận hành tour, hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc xử lý tình huống phát sinh trong thực tế.

Không ít sinh viên sau thời gian thực tập đã được doanh nghiệp giữ lại làm việc ngay khi tốt nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp chủ động tìm đến nhà trường để “đặt hàng” nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hợp tác quốc tế

Trường Du lịch - Đại học Huế đã triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế, mở ra cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài. Mỗi năm, trường có hơn 150 sinh viên tham gia các chương trình thực tập quốc tế tại Nhật Bản và Singapore.

Tại đây, sinh viên không chỉ học cách vận hành khách sạn, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn rèn luyện tính kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường thực tế. Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên được làm việc trong môi trường đa văn hóa, tiếp xúc với du khách từ nhiều quốc gia khác nhau.

Song song với hoạt động thực tập quốc tế, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, văn hóa với đối tác nước ngoài. Nhiều chuyên gia, học giả quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan, Ireland, New Zealand hay Bồ Đào Nha đã tham gia giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm cùng giảng viên và sinh viên. Nhờ vậy, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận xu hướng phát triển mới của ngành du lịch thế giới, từ du lịch xanh, du lịch bền vững đến chuyển đổi số trong quản trị và truyền thông du lịch.

Cựu sinh viên Nguyễn Thiện Châu, hiện là Giám đốc Chiic World Việt Nam cho rằng, chính môi trường học tập gắn với thực tiễn tại trường đã giúp anh tự tin khởi nghiệp sau khi ra trường. Theo anh Châu, kiến thức lý thuyết được kết hợp với trải nghiệm nghề nghiệp thực tế giúp sinh viên hiểu rõ cách vận hành doanh nghiệp, đồng thời hình thành tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với thị trường.

Ở lĩnh vực quản trị khách sạn - nhà hàng, trường tham gia dự án “Phát triển du lịch vì sự phát triển bền vững” (ST4SD) do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, với sự đồng hành của các đối tác đào tạo chuẩn châu Âu như Trường Kinh doanh Khách sạn EHL. Thông qua dự án, chương trình đào tạo được cập nhật theo hướng hiện đại, tăng cường kỹ năng thực hành và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đào tạo lữ hành, mô hình “học kỳ doanh nghiệp” kéo dài 6 tháng tại Bà Nà Hills được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Thay vì học hoàn toàn trong trường, sinh viên trực tiếp tham gia vận hành tour, phục vụ khách và làm việc như một nhân sự thực thụ tại doanh nghiệp. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như quản lý sự kiện, truyền thông du lịch, du lịch số cũng được đưa vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của ngành trong thời đại công nghệ.

Một điểm đáng chú ý là trường không chỉ đào tạo kỹ năng nghề mà còn chú trọng nghiên cứu ứng dụng gắn với phát triển du lịch địa phương. Nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp hay phát triển sản phẩm du lịch tại miền Trung đã được triển khai, góp phần hỗ trợ địa phương khai thác tiềm năng du lịch theo hướng bền vững.