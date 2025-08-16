“Gen Z” lưu giữ hồn xưa

Niềm đam mê của Hoàng Trinh Phan với vai trò là “người sáng tạo nội dung số” - một công việc đang hấp dẫn giới trẻ hiện nay. Với chất giọng Huế nhỏ nhẹ, dễ đi vào lòng người cùng nhiều thông tin hấp dẫn được cô chắt lọc, truyền tải đã góp phần phổ biến kiến thức thường thức về di sản đến cộng đồng, qua đó làm cho nhiều người hiểu biết về Huế hơn, yêu quý di sản hơn.

Để có đủ kiến thức để kể, giới thiệu cho mọi người về di sản Huế, Hoàng Trinh Phan đã phải đọc rất nhiều và cô cũng bỏ công đi tìm mua những bộ sách quý về Huế để đọc. Nhiều di sản rêu phong, nhiều câu chuyện tưởng chừng như quá quen thuộc nhưng qua sự dẫn giải của cô, nhiều người mới hiểu rõ căn nguyên cội nguồn của từng địa chỉ, từng câu chuyện Huế.

Ví như, người Huế ai cũng từng nghe bài đồng dao: “Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa đứt cương/Ba vương ngũ đế/ Bắt dế đi tìm/Ù à ù ập”. Nhưng khi nghe Hoàng Trinh Phan “giải mã” mọi người mới biết đây là bài đồng dao mà dân gian xứ Huế đã ẩn ý về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động nửa đầu thế kỷ XX, “tứ nguyệt tam vương” của Triều Nguyễn ở Huế.

Không chỉ Hoàng Trinh Phan (sinh năm 2001) mà chàng trai trẻ tên Đức Hoàng cũng đã chọn trở thành “người kể sử” tại các di tích Cố đô. Sinh năm 2000, Hoàng không chọn nghề hướng dẫn viên vì sự ổn định, mà vì nỗi sợ… du khách sẽ bỏ lỡ một Huế thật đẹp. Với vốn hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa, Hoàng không chỉ dẫn đường, mà còn thổi hồn vào từng địa danh, khiến những tích xưa sống dậy trong lòng người nghe.

“Huế qua giọng kể của Hoàng không chỉ là di tích, mà là một sinh thể có ký ức, có cảm xúc, có linh hồn” - một du khách chia sẻ đầy xúc động.

Hoàng Trinh Phan và Đức Hoàng và rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang “tình nguyện” làm sứ giả di sản bằng tất cả tình yêu. Các bạn trẻ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội bằng sự trẻ trung, năng động và tình yêu di sản khiến không chỉ giới trẻ mà cả những thế hệ đi trước càng thêm tin yêu lớp “gen Z” biết lưu giữ hồn xưa của quê hương, đất nước.