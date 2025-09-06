Nghĩ từ cà phê Hỏa Xa

Được khởi công xây dựng từ đầu thế kỷ XX và hoàn thành vào năm 1906 cùng tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng, ga Huế là một trong những nhà ga lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua 120 năm với nhiều lần trùng tu, công trình vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, trở thành một trong những kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Cố đô.

Ga Huế chính thức được công nhận “Điểm du lịch” và đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản” . Ảnh: NQ

Giờ đây, trong khuôn viên ga Huế, có một quán cà phê sử dụng đầu máy xe lửa làm điểm nhấn, mô hình cà phê kết hợp cơm niêu mang đến không gian đậm chất điện ảnh, nơi thực khách vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm tàu chạy. Từ đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, đồ uống và quan sát tàu vận hành ở khoảng cách gần mà vẫn đảm bảo an toàn.

Mô hình cà phê Hỏa Xa được xem là mắt xích trong chiến lược "Mỗi nhà ga là một điểm đến" của ngành đường sắt. Mô hình đã có mặt tại một số ga lớn, như Long Biên, Hải Dương và Diêu Trì, được xem là loại hình du lịch trải nghiệm/check-in đô thị, tận dụng không gian ga tàu cũ, mang lại cảm giác hoài cổ ở ngay trung tâm thành phố, giúp du khách tìm hiểu di sản đường sắt, trải nghiệm văn hóa địa phương theo một phong cách mới lạ.

Không còn xa lạ, du lịch trải nghiệm là một hình thức du lịch, trong đó mọi người tập trung vào việc trải nghiệm trọn vẹn một địa điểm cụ thể. Nó dựa trên xu hướng du khách hiện đại đang dần chuyển dịch từ việc chỉ đơn thuần tham quan các địa điểm sang việc trải nghiệm cuộc sống thường ngày tại đó. Mục tiêu là hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người và lịch sử của điểm đến du lịch bằng cách kết nối với nó nhiều hơn là chỉ ghé thăm đơn thuần.

Trong khi đó, du lịch check-in đô thị đang là xu hướng, tập trung vào việc khám phá, chụp ảnh tại các công trình kiến trúc, biểu tượng đặc sắc và không gian công cộng hiện đại. Điểm check-in đặt trong không gian, môi trường văn minh, mến khách và an toàn sẽ tạo sức hút để du khách lựa chọn. Du khách đến một lần sẽ mong được quay trở lại trên hành trình khám phá, trải nghiệm, qua đó giúp địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng thời “Pháp thuộc” với ga xe lửa, Huế còn sở hữu những công trình “thuộc địa”, như Trường Quốc Học, nhà máy nước, nhà máy vôi Long Thọ, nhà “Đèn”, khách sạn Morin… Qua thời gian, mức độ ký ức “phôi phai” có khác nhau nhưng tất cả đều xứng đáng là biểu tượng văn hóa, là điểm đến để cho những mô hình du lịch trải nghiệm/check-in đô thị, như nhà hàng cơm niêu, cà phê Hỏa Xa ra đời. Thiết nghĩ, đó là một phần của du lịch và bản sắc văn hóa Huế hôm nay.