Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 47, ra ngày 20/11

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 47

Gặp gỡ ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT để kết nối câu chuyện Nhà giáo trước kỳ vọng mới của xã hội, tác giả Minh Hiền dẫn thông tin: Trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo TP. Huế chính là lực lượng nòng cốt, là “trái tim” của mọi chuyển động đổi thay. Họ không chỉ truyền thụ tri thức mà còn khơi dậy năng lực sáng tạo, gìn giữ truyền thống, bồi đắp giá trị nhân văn, đạo đức và bản sắc Huế cho học sinh. Có thể nói, ở bất kỳ cấp học, bậc học nào, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các thầy cô luôn là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của ngành…

Thay lời tri ân đến quý thầy cô giáo nhân Ngày 20/11, tác giả Hoàng Triều giới thiệu tấm gương về GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy qua bài GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy và hành trình bền bỉ cống hiến; và tác giả Bùi Ngọc Long nhấn mạnh thiên chức không thể thay thế của “người cầm phấn” qua bài Công nghệ phát triển không thể thay được thiên chức của nhà giáo.

Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Huế ngày nay Cuối tuần kết nối câu chuyện của tác giả Hiền An qua bài viết Từ những tín hiệu vui ở Võ Thánh và bài viết Di sản bước vào đời sống số của tác giả Liên Minh.

Trong bài viết của mình, tác giả Hiền An bày tỏ: Cũng như nhiều di tích khác, thời gian và những biến động xã hội đã khiến cho Võ Thánh đổ nát và có lúc tưởng đã thành phế tích. Nhiều người đến thăm, chứng kiến, rất sốt ruột và rất tiếc cho số phận một di tích quý hiếm của đất Cố đô. Nhất là khi thấy sự xuống cấp, nguy cơ thất tán của những tấm bia cổ mà trong ngắn hạn tạm thời hoàn toàn có thể hạn chế được bằng một mái che không cần phải quá tốn kém cầu kỳ, chỉ cần che được mưa nắng để cấp thiết giúp những tấm bia cổ - những hiện vật gốc quý giá tránh được họa xâm thực của mưa nắng thời gian. Sau nhiều ý kiến, nhiều thao thức chờ đợi, rồi những chuyển động vui cũng bắt đầu với ngôi miếu chính được tu sửa, những tấm bia vốn xiêu vẹo, lẩn khuất rải rác được gom lại ngay ngắn một chỗ. Và đến đầu năm nay, một nhà bia kiên cố mang kiểu dáng cổ cũng được xây dựng, 5 tấm bia cổ được đưa vào để phụng thờ, bảo vệ…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Điện thoại và những đứa trẻ (Đồng Văn); Cơ hội nhìn lại việc phân loại rác tại nguồn (An Cơ); “Trục xoay” phát triển kinh tế liên vùng (Minh Văn); Những “giao diện”mới của món Huế (Phước Ly); “Người thầy” của tướng Vịnh (An Nhiên); Một ngày cho cả mùa đông (Xuân An); Hoàng hôn Tam Giang (Bạch Diệp); Tựa vào đá núi (Anh Đức); Khát khao của bóng đá Huế (Kim Phụng); Huế lập đông (Phan Trung, Hoàng Hải, Thủy Lê)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 47, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 23/11.