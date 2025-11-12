Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 46, ra ngày 13/11

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 46

Trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, du lịch Huế đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 10 - 12 triệu lượt khách đến năm 2030, tăng 18 - 20%/năm, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 45 - 50%. Tuy nhiên, theo ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế, bên cạnh những kết quả đáng mừng, du lịch Huế vẫn còn những vấn đề cần thay đổi mạnh mẽ trong hành trình phát triển bền vững.

“Phải khẳng định du lịch Việt Nam nói chung, Huế nói riêng đã và đang có những chuyển biến tích cực. Du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới, điều này có sự đóng góp của mỗi địa phương, trong đó có Huế. Số liệu cho thấy, 10 tháng đầu năm 2025, du lịch Huế đã đạt được con số cao nhất từ trước đến nay với gần 5,4 triệu lượt, trong đó có hơn 1,5 triệu lượng khách quốc tế. Mừng cho du lịch Huế vừa đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những mong muốn đột phá hơn. Xét dưới góc độ ngành kinh tế mũi nhọn và những tiềm năng, thế mạnh vốn có, sự phát triển của du lịch Huế thời gian qua vẫn chưa được như kỳ vọng…” - ông Đinh Mạnh Thắng bày tỏ.

Đi qua những ngày lũ dữ liên tiếp dồn về người dân Huế, tác giả Huy Khánh chia sẻ cảm giác “Ám ảnh sạt lở” để lan tỏa thông điệp: “Một câu hỏi đặt ra là tại sao những vụ sạt lở lại xảy ra với tần suất ngày mỗi nhiều; tính chất và mức độ cũng ngày càng nghiêm trọng như thế? Gần như lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng rừng! Nhưng rừng bị xâm hại, bị thu hẹp, bị xói mòn phẩm cấp thì làm sao đủ khả năng làm giảm dòng chảy khi mưa xuống, làm sao cố kết bền vững các tầng đất mà không sạt lở?

Đối với những công trình xây dựng cơ bản, công trình kinh tế (như thủy điện chẳng hạn), khi quy hoạch, thiết kế cần phải tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh. Nếu thấy không “tương xứng” với lợi ích của rừng thì cương quyết không phê duyệt, không cấp phép. Cần nghiêm túc và quyết liệt như thế, hai tiếng “sạt lở” mới có cơ may bớt đi sự ám ảnh cho cộng đồng.

Có “an cư” mới “lạc nghiệp” lại là một nỗi niềm khác của tác giả “tuổi cao mà sức không mỏi” Nguyễn Khắc Phê khi bàn đến việc “an cư” của một số cơ quan văn hóa của thành phố Huế, như: Bảo tàng, thư viện… Tác giả nêu quan điểm: “Một trung tâm văn hóa như Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển, có nhiều việc lớn phải lo tính đến. Một số “thiết chế văn hóa” tôi đề cập ở trên chỉ là một góc nhìn hẹp với mong muốn các cơ quan hữu quan khi quyết định thay đổi địa chỉ của các cơ sở đó, cần xem xét một cách toàn diện, cân nhắc kỹ nhiều mặt để nếu buộc thay đổi địa chỉ, thì sự thay đổi đó phải tạo điều kiện cho các cơ sở văn hoá hoạt động tốt hơn, phục vụ yêu cầu của công chúng hiệu quả hơn…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Khai thác dữ liệu đặc thù di sản (Liên Minh); Người trẻ giữ nghề xưa (Mẫn Nhi); Vĩ cầm, ca Huế và rock (Phạm Phước Châu); "Hành trình vì hòa bình" - Một di sản quý (Phước Ly); Mùa lũ, tôi dạy con tôi trưởng thành (Ngô Công Tấn); Người giữ hồn núi (Hà Lê - Quỳnh Anh); Món quà sinh nhật (Anh Đức); Thắng là nhiệm vụ then chốt (Hoàng Triều)…

Thu Thủy