Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 42, ra ngày 16/10

Mở lại đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng: Thời cơ của Huế là vấn đề được tác giả Từ Ân đặt ra ở chuyên mục Kinh tế & Phát triển.

Tuyến bay thẳng Thâm Quyến - Đà Nẵng vừa chính thức mở lại sau hơn 5 năm gián đoạn, mang theo những kỳ vọng lớn cho du lịch của Huế và miền Trung. Nếu Đà Nẵng trực tiếp hưởng lợi với vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, thì các địa phương lân cận như Huế cũng đứng trước cơ hội đón sóng khách từ thị trường Trung Quốc - vốn từng là nguồn khách trọng điểm. Vấn đề là Huế cần làm gì để biến cơ hội này thành lợi thế thực sự?...

Với niềm tự hào về với di sản của nghề thêu, tác giả Ngọc Hà kết nối và lan tỏa câu chuyện với nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh, Founder của thương hiệu váy cưới Lecia Bridal, Giám đốc sáng tạo (Creative Director) của Dự án HER-ITAGE về hành trình lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu và vẻ đẹp của di sản thông qua dự án HER-ITAGE với khát vọng đưa văn hóa truyền thống vào dòng chảy đương đại.

HER-ITAGE ra đời từ trăn trở: di sản thêu Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị mai một theo thời gian. Tôi tin rằng giá trị của một di sản chỉ thật sự được duy trì khi nó có thể song hành với cuộc sống hôm nay. Vì thế, HER-ITAGE mong muốn đưa thêu Việt hòa nhập vào đời sống đương đại thông qua váy cưới - một sản phẩm vừa mang tính biểu tượng vừa gắn liền với những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người. Qua từng mũi chỉ, người mặc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp, mà còn được chạm đến câu chuyện văn hóa.

Lần giở từng lớp Trầm tích văn chương Huế trong thể ký đầu thế kỷ XXI tác giả Phạm Phú Phong đã tinh tường giới thiệu: Vào những năm đầu thế kỷ XXI, một trong những nhà viết ký tài hoa vào bậc nhất nước ta là Hoàng Phủ Ngọc Tường, đã vui mừng khẳng định rằng: “Ngày nay, những nhà văn viết bút ký của Huế đã tạo ra một thể loại văn học đáng tin cậy, ấy là chất uyên bác, khúc chiết của Thái Kim Lan, chất hóm hỉnh, hài hước của Trần Kiêm Đoàn, chất trí tuệ, minh triết của Nguyễn Tường Bách, chất sâu nặng của Nguyễn Xuân Dũng, nay thêm chất uyên bác trong tác phẩm du ký của Nguyễn Văn Dũng. Cùng với các nhà văn trẻ, ấy là sự chính xác tận đáy sự vật của Dương Phước Thu, sự gồ ghề chắc nịch mang tính truyện trong văn xuôi Văn Cầm Hải, chất thơ bát ngát của Nguyễn Xuân Hoàng...". Đến nay, cái dòng chảy liền mạch từ ngọn nguồn văn hóa trầm tích với một trữ lượng dồi dào của xứ Huế, có mặt trong tập Ký và tản văn Huế từ năm 2000 (Nxb Thuận Hóa, 2025), đã dài thêm ra, đã xếp thành đội ngũ…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Từ trong đổ nát năm xưa… (Hiền An); Mệnh lệnh từ cây xanh (Nhật Nguyên); Nghệ nhân của bản làng (Lê Hà - Quỳnh Anh); Hãy bắt đầu một ngày mới năng lượng (An Cơ); Đừng để đình Văn Xá “cửa đóng, then cài” (Hà Xuân Huỳnh); Mùa lụt (Xuân An); Quay lại với lễ cưới truyền thống (Bùi Ngọc Long); Soundman - người dệt âm thanh sau ánh đèn sân khấu (Phạm Phước Châu); Gặp lại Lê Quốc Dân (Phi Tân)...

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 42, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 19/10.