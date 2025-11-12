  • Huế ngày nay Online
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17-26/11/2025 tại Rạp Kim Mã, Hà Nội. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ 14 vở diễn được dàn dựng công phu. (Ảnh minh họa) 

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, giúp khán giả hiểu và thêm yêu sân khấu tuồng và dân ca kịch - hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu, giàu giá trị thẩm mỹ và triết lý nhân sinh của người Việt; đồng thời, hướng đến phát hiện những nhân tố sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, khơi dậy tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên.

Liên hoan không chỉ là diễn đàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nghệ thuật giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, mà còn là dịp để đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức quản lý, dàn dựng, biểu diễn và đào tạo nghệ sĩ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; tôn vinh các nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, đơn vị có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và sáng tạo các loại hình sân khấu truyền thống.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện, cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Các vở diễn tham dự Liên hoan đều bảo đảm có chủ đề tư tưởng rõ ràng, đề cao cái đẹp, giá trị nhân văn, mang tính dự báo, có tác động tích cực tới đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam toàn diện, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu giải thưởng của Liên hoan gồm: giải Xuất sắc cho vở diễn và giải Xuất sắc cho nghệ sĩ biểu diễn (1 nam, 1 nữ); Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn và nghệ sĩ đạt tiêu chí nghệ thuật theo Quy chế chấm giải. Bên cạnh đó là giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo như: Tác giả kịch bản, Đạo diễn, Nhạc sĩ, Họa sĩ thiết kế.

