Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025: Lan tỏa giá trị di sản giữa lòng miền Trung

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung Bộ năm 2025, sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Ảnh minh họa. (Ảnh: PHÚ TÂN) 

Theo Kế hoạch, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15/11/2025 tại Nhà văn hóa An Hải, số 2 Vũ Văn Dũng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, với chủ đề: “Hương sắc miền Trung 2025”.

Liên hoan được tổ chức nhằm thực hiện Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, khẳng định vai trò của cộng đồng là chủ thể di sản trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hô hát Bài chòi. Đồng thời, liên hoan cũng là dịp để tôn vinh những nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ, truyền dạy, góp phần đưa Bài chòi tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ liên hoan, công chúng sẽ được thưởng thức các làn điệu truyền thống đặc sắc của Bài chòi như: Xàng xê, Hô thai, Xuân nữ…. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, vẻ đẹp quê hương miền trung cùng những tình cảm thiêng liêng của con người, từ tình gia đình, tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương, đất nước. Những lời ca, tiếng hô vừa răn dạy đạo lý, phê phán thói hư tật xấu, vừa gợi nhắc các câu chuyện dân gian, tích cổ, lịch sử; tất cả đều thể hiện bằng âm sắc và phong cách mộc mạc, chân chất, không pha nhạc nền hiện đại, giữ nguyên giá trị truyền thống vốn có.

Cùng với việc phục dựng các làn điệu cổ, liên hoan cũng khuyến khích các sáng tạo mới của cộng đồng, trên cơ sở tuân thủ cấu trúc thể thơ, ngữ âm và phong cách diễn xướng truyền thống, hướng đến việc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Những sáng tạo ấy sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật, nhưng không cải biên quá mức làm biến dạng di sản.

Đối tượng tham gia Liên hoan là các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi, cùng các câu lạc bộ Bài chòi thuộc cộng đồng chủ thể di sản tại 7 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Mỗi tỉnh, thành phố sẽ cử ít nhất một đội tham dự. Mỗi đội gồm từ 10 đến 20 người, trong đó có Anh Hiệu/Bà Hiệu (người hô hát), người chơi, nhạc công... Chính sự hiện diện đông đảo và đa dạng này sẽ tạo nên một không gian văn hóa phong phú, tái hiện sinh động đời sống nghệ thuật Bài chòi trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025 không mang tính chất thi đua, chấm điểm hay xếp loại. Đây là điểm khác biệt so với nhiều sự kiện nghệ thuật khác, nhằm tránh sự phân biệt cao thấp giữa các cá nhân, cộng đồng. Thay vào đó, Liên hoan hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, để mỗi nghệ nhân, mỗi câu lạc bộ, mỗi cộng đồng đều có cơ hội cùng nhau bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việc tổ chức Liên hoan một lần nữa khẳng định quyết tâm của Nhà nước và cộng đồng trong việc thực thi Công ước 2003 của UNESCO, đưa di sản văn hóa phi vật thể không chỉ được bảo vệ bền vững mà còn thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam.

