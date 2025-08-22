  • Huế ngày nay Online
Thế giới

“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế

ClockThứ Sáu, 22/08/2025 15:27
Mỗi tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim Việt Nam ở Ba Lan với Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần vô cùng đáng quý, góp phần gắn kết cộng đồng và làm lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Quảng bá, lan toả sâu rộng hình ảnh điểm đến Huế

Tiết mục biểu diễn áo dài của cộng đồng người Việt tại Ba Lan góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan) 

Trong không khí hân hoan, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và 80 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan cùng các tổ chức cộng đồng người Việt tại Ba Lan tổ chức chương trình “Việt phục bộ hành” tại quảng trường thành cổ Warszawa – trái tim lịch sử và văn hóa của thủ đô Ba Lan.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cùng Phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan.

Giữa không gian cổ kính của quảng trường thành cổ, hình ảnh những tà áo dài mềm mại, đầy sắc màu đã trở thành điểm nhấn độc đáo, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt, vừa gửi đi thông điệp về sự gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ. 

Phát biểu tại sự kiện, đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức chương trình “Việt phục bộ hành”, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tôn vinh áo dài – biểu tượng văn hóa của dân tộc mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của kiều bào nơi xứ người.

“Mỗi tà áo dài hôm nay không chỉ là vẻ đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim Việt Nam ở Ba Lan với Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần vô cùng đáng quý, góp phần gắn kết cộng đồng và làm lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế”, Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bà Tống Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan xúc động bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tổ chức cộng đồng và các chị em phụ nữ: “Sự đoàn kết và tinh thần gắn bó của bà con chính là sức mạnh lớn nhất để chúng ta gìn giữ bản sắc Việt và truyền lại cho thế hệ mai sau”.

Trong phần hoạt động đặc biệt, toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng bà con cộng đồng đã xếp hình bản đồ và trái tim Việt Nam, tạo nên khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng. Hình ảnh ấy như một lời khẳng định: dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn chung một dòng máu, một tình yêu hướng về quê hương, đất mẹ. 

Sự kiện “Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt tại Ba Lan cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi diễu hành áo dài của phụ nữ Việt Nam tại nhiều thủ đô lớn ở châu Âu do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khởi xướng. Với sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, chương trình đã khẳng định niềm tự hào dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết kiều bào, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Trong ánh mắt rạng ngời của những người phụ nữ Việt khoác trên mình tà áo dài duyên dáng, trong nụ cười hạnh phúc của bà con kiều bào tại quảng trường thành cổ Warszawa, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui được hòa chung nhịp đập cùng dân tộc trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ba Lanlan tỏahình ảnhViệt Namthân thiện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng uy tín này. Thành tích này không chỉ phản ánh sự nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc xuất sắc qua từng năm, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Carlsberg Việt Nam trong việc kiến tạo một nơi làm việc gắn kết, phát triển và hòa nhập cho mọi thế hệ nhân viên.

Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025

Tối 21/8, tại quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City tại 72 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025.

Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top