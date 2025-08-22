“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế

Tiết mục biểu diễn áo dài của cộng đồng người Việt tại Ba Lan góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Trong không khí hân hoan, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và 80 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan cùng các tổ chức cộng đồng người Việt tại Ba Lan tổ chức chương trình “Việt phục bộ hành” tại quảng trường thành cổ Warszawa – trái tim lịch sử và văn hóa của thủ đô Ba Lan.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cùng Phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan.

Giữa không gian cổ kính của quảng trường thành cổ, hình ảnh những tà áo dài mềm mại, đầy sắc màu đã trở thành điểm nhấn độc đáo, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt, vừa gửi đi thông điệp về sự gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ.

Phát biểu tại sự kiện, đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức chương trình “Việt phục bộ hành”, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tôn vinh áo dài – biểu tượng văn hóa của dân tộc mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của kiều bào nơi xứ người.

“Mỗi tà áo dài hôm nay không chỉ là vẻ đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim Việt Nam ở Ba Lan với Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần vô cùng đáng quý, góp phần gắn kết cộng đồng và làm lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế”, Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bà Tống Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan xúc động bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tổ chức cộng đồng và các chị em phụ nữ: “Sự đoàn kết và tinh thần gắn bó của bà con chính là sức mạnh lớn nhất để chúng ta gìn giữ bản sắc Việt và truyền lại cho thế hệ mai sau”.

Trong phần hoạt động đặc biệt, toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng bà con cộng đồng đã xếp hình bản đồ và trái tim Việt Nam, tạo nên khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng. Hình ảnh ấy như một lời khẳng định: dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn chung một dòng máu, một tình yêu hướng về quê hương, đất mẹ.

Sự kiện “Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt tại Ba Lan cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi diễu hành áo dài của phụ nữ Việt Nam tại nhiều thủ đô lớn ở châu Âu do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khởi xướng. Với sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, chương trình đã khẳng định niềm tự hào dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết kiều bào, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Trong ánh mắt rạng ngời của những người phụ nữ Việt khoác trên mình tà áo dài duyên dáng, trong nụ cười hạnh phúc của bà con kiều bào tại quảng trường thành cổ Warszawa, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui được hòa chung nhịp đập cùng dân tộc trong sự kiện trọng đại của đất nước.