Hấp dẫn giải đua ghe thành phố Huế lần thứ 36 - năm 2025

Giải quy tụ gần 500 VĐV nam, nữ đến từ 10 đội đua: Triều Sơn Đông (P. Hóa Châu), Triều Sơn Trung (P. Hương Trà), Giáp Trung (P. Kim Trà), Vân Thê (P. Thanh Thủy), Thanh Hà (P. Kim Long), Niêm Phò (xã Quảng Điền), Cơ Giới (xã Đan Điền), An Đông (P. An Cựu), Thủy Phù (P. Phú Bài) và P. Thuận An.

Tại giải, các đội tranh tài 10 độ đua, gồm: 1 độ Cúng nam, 4 độ Tiền nam, 3 độ Tiền nữ, 1 độ Tiền nam - nữ phối hợp và 1 độ Phá nam.

Dù có sự thay đổi về địa giới hành chính và tên gọi, nhưng đây là hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời là môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X - năm 2026 nên các đội đã có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng, chiến thuật và cả tinh thần thi đấu, từ đó cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn, kịch tính.

Một số hình ảnh phóng viên báo Huế ngày nay ghi lại sáng nay:

Từ sáng sớm, 2 bờ sông Hương đã chật cứng khán giả đến cổ vũ cuộc đua

Xuất phát

Cạnh tranh

Ngoài thể lực, các bạn bơi cũng cạnh tranh kỹ thuật qua những khúc "lộn vè"

Năm nay địa điểm thi đấu được dời về hướng cầu Dã Viên và cầu Nguyễn Hoàng

Từ sự chuẩn bị chu đáo, khoảng cách giữa các đội đua không có nhiều chênh lệch khi liên tục so kè, bám riết nhau