Hấp dẫn giải đua ghe thành phố Huế lần thứ 36 - năm 2025

ClockThứ Ba, 02/09/2025 13:40
HNN.VN - Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 36 - năm 2025 khai mạc sáng 2/9 tại bờ Bắc sông Hương, cách Nghinh Lương Đình khoảng 300m về phía cầu Dã Viên. Hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời cũng là môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 10 - năm 2026.

Hương Trà tổ chức giải đua ghe kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nướcKhai mạc Giải đua ghe truyền thống quận Phú Xuân và Thuận Hóa lần thứ I - 2025

Giải quy tụ gần 500 VĐV nam, nữ đến từ 10 đội đua: Triều Sơn Đông (P. Hóa Châu), Triều Sơn Trung (P. Hương Trà), Giáp Trung (P. Kim Trà), Vân Thê (P. Thanh Thủy), Thanh Hà (P. Kim Long), Niêm Phò (xã Quảng Điền), Cơ Giới (xã Đan Điền), An Đông (P. An Cựu), Thủy Phù (P. Phú Bài) và P. Thuận An.

Tại giải, các đội tranh tài 10 độ đua, gồm: 1 độ Cúng nam, 4 độ Tiền nam, 3 độ Tiền nữ, 1 độ Tiền nam - nữ phối hợp và 1 độ Phá nam.

Dù có sự thay đổi về địa giới hành chính và tên gọi, nhưng đây là hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời là môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X - năm 2026 nên các đội đã có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng, chiến thuật và cả tinh thần thi đấu, từ đó cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn, kịch tính.

Một số hình ảnh phóng viên báo Huế ngày nay ghi lại sáng nay:

 Từ sáng sớm, 2 bờ sông Hương đã chật cứng khán giả đến cổ vũ cuộc đua
 Xuất phát
 Cạnh tranh
 Ngoài thể lực, các bạn bơi cũng cạnh tranh kỹ thuật qua những khúc "lộn vè"
 Năm nay địa điểm thi đấu được dời về hướng cầu Dã Viên và cầu Nguyễn Hoàng
 Từ sự chuẩn bị chu đáo, khoảng cách giữa các đội đua không có nhiều chênh lệch khi liên tục so kè, bám riết nhau
 Cảm xúc của khán giả phần nào cho thấy tính hấp dẫn, gay cấn của giải đấu

HOÀNG - ĐĂNG
 Từ khóa: đua ghesông hươngcầu dã viêncầu nguyễn hoàng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trà chiều giữa sông Hương

Không ồn ào, không vội vã, hành trình đưa du khách hòa mình vào vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc mà nên thơ của xứ Huế trên dòng sông Hương đang được làm mới hơn trong những năm gần đây. Các dịch vụ thưởng trà chiều ngắm hoàng hôn, ăn tối và nghe ca Huế đã biến mỗi tách trà, mỗi món ăn, mỗi giai điệu nhạc cung đình… thành một câu chuyện văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ tinh tế. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một cách để chạm vào “linh hồn” Huế - dịu dàng, sâu lắng và đậm bản sắc.

Trà chiều giữa sông Hương
Lấp lánh đêm

“Thật là huy hoàng, rực rỡ…”, bạn tôi khẽ thốt lên khi đứng bên bờ sông Hương, lặng ngắm khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm. Tiếng thì thầm ấy nhỏ đến mức như thể chỉ cần thêm một lời nữa, vẻ đẹp ngoài kia sẽ tan biến mất.

Lấp lánh đêm
Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng đầu nguồn

Ngày 12/8, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra khu vực rừng đầu nguồn sông Hương và thăm các trạm kiểm tra kiểm soát của kiểm lâm. Cùng đi còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng đầu nguồn
Dòng Hương Xanh

Bạn từ miền Đông Nam Bộ ra thăm Huế, sau một ngày dạo từ Đại Nội, lên thăm lăng vua Gia Long, Minh Mạng, về Văn Thánh - Võ Thánh, chùa Thiên Mụ, nhắn nhủ thân thương: “Huế đi đâu cũng thấy sông Hương. Giờ thì tui hiểu sao người xứ này dịu dàng và gần gũi đến vậy. Giữa không gian này, dòng sông này, muốn quạu cũng khó!”.

Dòng Hương Xanh
Hơn 4.000 runners tham gia Hueba Jogging 2025

Giải chạy Hueba Jogging lần II - 2025 do Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Công ty CP Đầu tư & phát triển 75GROUP phối hợp tổ chức diễn ra sáng 3/8, thu hút hơn 4.000 VĐV tham dự. Đây là hoạt động cuối cùng của Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng "Hue Sports Festival" lần III - 2025.

Hơn 4 000 runners tham gia Hueba Jogging 2025

