Cần tạo thói quen đọc sách trong giới trẻ.

Tìm lại niềm vui đọc sách

Mỗi ngày, Lê Bảo Hân, học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế thường tranh thủ giờ ra chơi hay trước khi đi ngủ để dành thời gian cho niềm yêu thích đọc sách. Ngoài sách phục vụ học tập, Hân còn tìm đọc những tác phẩm văn học, sách dành cho tuổi mới lớn và những cuốn sách về kỹ năng sống. Với em, đọc sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn mang đến những góc nhìn mới về cuộc sống.

Bảo Hân chia sẻ: “Từ thói quen đọc sách mỗi ngày, em nhận ra rằng, mỗi cuốn sách đều mang đến những điều thú vị riêng. Có những tác phẩm giúp em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa; có những câu chuyện lại gợi mở cách ứng xử, nuôi dưỡng sự đồng cảm và những cảm xúc đẹp. Sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành, giúp người trẻ chúng em hình thành tư duy, bồi dưỡng nhân cách”.

Điều khiến Bảo Hân trăn trở là trong thời đại công nghệ số, khi mạng xã hội và những video ngắn ngày càng thu hút sự chú ý, không ít bạn trẻ dần thiếu kiên nhẫn với việc đọc sách. Hân cho rằng, người trẻ cần tìm lại niềm vui từ những trang sách, nhất là cảm giác được cầm trên tay một cuốn sách giấy, dành thời gian đọc và suy ngẫm. Đó cũng là cách để tạm rời màn hình điện thoại, sống chậm lại.

Bên cạnh sách in, người trẻ ngày nay có thêm nhiều lựa chọn như sách điện tử, sách nói và các nền tảng học tập số. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là biết lựa chọn nội dung và đọc có chiều sâu.

Tại Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên được tổ chức tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alpha Books & Omega Plus cho rằng, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, giúp tiếp cận tri thức thuận tiện hơn nhưng cũng dễ khiến người đọc phân tán sự chú ý. Điều quan trọng không chỉ là đọc nhiều mà còn phải biết đọc chủ động, ghi chép, tổng hợp và vận dụng những điều đã đọc vào thực tế. Mỗi người có thể dành khoảng 15 - 30 phút mỗi ngày cho việc đọc, lựa chọn linh hoạt giữa sách in, sách điện tử và sách nói tùy theo nhu cầu. Khi việc đọc trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày, người trẻ sẽ từng bước hình thành khả năng tập trung, tư duy độc lập và thói quen học tập lâu dài.

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong thời đại số

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số, văn hóa đọc cần được tiếp cận theo hướng mới. Điều quan trọng không chỉ là đọc bao nhiêu sách mà còn là đọc gì, đọc như thế nào, đọc để làm gì và vận dụng những kiến thức tiếp nhận được vào thực tiễn ra sao.

Ông nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa đọc không tách rời công nghệ mà cần gắn với văn hóa số. Người trẻ phải biết tận dụng thư viện số, sách điện tử, các nguồn học liệu trực tuyến để mở rộng kiến thức; đồng thời rèn luyện khả năng kiểm chứng thông tin, tư duy phản biện, nhận diện thông tin sai lệch và có trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ nội dung trên không gian mạng”.

Để những định hướng ấy đi vào đời sống, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức thanh niên rất quan trọng. Một thư viện có nhiều đầu sách chưa hẳn đã thu hút học sinh nếu thiếu những hoạt động giới thiệu, trao đổi và hướng dẫn đọc. Ngược lại, từ một góc đọc nhỏ, một câu lạc bộ sách hay những buổi chia sẻ về tác phẩm yêu thích, các em có thể tìm thấy sự đồng điệu và dần hình thành thói quen đọc.

Tại Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên, Công ty cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) đồng hành cùng thành phố triển khai Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số. Theo đó, ViLIB hỗ trợ miễn phí nền tảng thư viện số trong 12 tháng, quyền truy cập kho tài nguyên dùng chung với khoảng 3.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình và học liệu số; đồng thời hỗ trợ xây dựng không gian đọc, tập huấn và phát triển người đọc. Hội Xuất bản Việt Nam, Thành đoàn Huế, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và các đơn vị liên quan cũng góp phần bổ sung nguồn sách, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người trẻ.

Từ hoạt động này, Thành đoàn Huế cũng phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở đoàn duy trì tủ sách, góc đọc, câu lạc bộ đọc sách, tổ chức giới thiệu, trao đổi sách; đồng thời quan tâm đưa sách đến với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc khuyến khích thanh niên khai thác thư viện số, học liệu trực tuyến, Thành đoàn chú trọng duy trì các hoạt động đọc sách phù hợp với nhu cầu của người trẻ. Tuy nhiên, để phong trào không chỉ sôi nổi trong những ngày hội, cần có sự đồng hành thường xuyên của nhà trường, gia đình và tổ chức đoàn, giúp việc đọc trở thành thói quen trong đời sống.