Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị cấp cao Hợp tác CLMV và Hội nghị cấp cao ACMECS. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thông điệp hợp tác, đối thoại và gắn kết vì tương lai của tiểu vùng được các nhà lãnh đạo nêu rõ tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 vừa kết thúc thành công tốt đẹp tại Hà Nội.

Hình ảnh những lá quốc kỳ của các quốc gia tiểu vùng Mê Công tung bay dưới nắng vàng trong buổi chiều mùa đông Hà Nội là biểu tượng cho sự gắn kết, nhất trí, đồng lòng của các quốc gia cùng xây dựng tương lai phát triển cho khu vực. Sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao và đông đảo phóng viên các nước tại hai hội nghị ở Hà Nội, diễn ra ngày 28/11, đã chứng minh tầm quan trọng, sức hấp dẫn của các cơ chế hợp tác và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tạo bứt phá cho hợp tác tiểu vùng

Một trong những điểm đáng ghi nhận tại các hội nghị lần này là sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo các nước trong việc đưa hợp tác tiểu vùng đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Hội nghị thống nhất các định hướng hợp tác mới trong hầu hết lĩnh vực ưu tiên để phù hợp bối cảnh và nhu cầu phát triển hiện nay. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung.

Tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12, các nhà lãnh đạo thống nhất một số định hướng lớn. Thứ nhất, xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027-2028. Thứ hai, đổi mới lĩnh vực hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới; triển khai các sáng kiến cụ thể. Thứ ba, đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Các nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án.

Một điểm sáng nổi bật của Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 là các bên nhất trí triển khai hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Với sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước”, các nước cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển. Trong khi đó, sáng kiến “Hành trình di sản CLMV” kết nối những di sản thành hành trình du lịch liên quốc gia và bốn nước cùng kể câu chuyện về các nền văn minh dọc sông Mê Công. Hội nghị hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, các sáng kiến do Việt Nam đề xuất được kỳ vọng góp phần gia tăng thương mại nội khối, đóng góp tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể. Nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS, các nhà lãnh đạo thảo luận về các phương thức thúc đẩy kết nối hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí.

Những kết quả tích cực đạt được tại hai hội nghị phản ánh mạnh mẽ nỗ lực của các nước chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể, thực chất, tạo bứt phá cho hợp tác khu vực, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, an toàn vì phát triển bao trùm và bền vững tại tiểu vùng.

Ghi đậm dấu ấn Việt Nam

Sau một ngày làm việc hiệu quả, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ đánh giá cao những kết quả mang tính định hướng chiến lược và dài hạn của hai hội nghị, các nhà lãnh đạo Mê Công cùng đối tác còn ấn tượng về sự đón tiếp chu đáo, lòng mến khách và công tác tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam với tư cách chủ nhà. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đặc biệt cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam để tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS. Những đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của đất nước và cam kết chung tay xây dựng tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng của tiểu vùng Mê Công.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nêu rõ, cách tiếp cận của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CLMV mang tính đổi mới sáng tạo cao. Lần đầu, Việt Nam mở rộng thành phần tham dự, không chỉ dừng lại ở bốn nước CLMV mà còn mời thêm các đối tác bên ngoài cùng đại diện khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Đây là bước đi rất quan trọng nhằm thu hút thêm nguồn lực và các đối tác đồng hành hỗ trợ phát triển tiểu vùng.

Trong khi đó, bài viết đăng trên Thai PBS World đánh giá, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11, được tổ chức tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực củng cố năng lực chống chịu và tăng cường liên kết khu vực khi mở ra cơ hội để các nước cùng xác định ưu tiên chung, chuyển hóa đối thoại thành chương trình hợp tác cụ thể, qua đó xây dựng một tiểu vùng Mê Công ổn định, gắn kết và phát triển bền vững. Bài viết nhận định, Việt Nam có lợi thế về quan hệ đối ngoại cùng khả năng duy trì hợp tác với tất cả các bên. Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước lớn và nhiều đối tác quốc tế. Những yếu tố nêu trên tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp tích cực hơn vào việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin và tìm kiếm đồng thuận giữa các nước tiểu vùng Mê Công.

Đối với Việt Nam, tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhất là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kinh tế và kết nối tiểu vùng Mê Công. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, kết quả của hai hội nghị giúp củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển; vun đắp mối quan hệ tốt đẹp và xây dựng một tiểu vùng Mê Công hòa bình, phát triển bền vững là sứ mệnh chung, vì một tương lai tươi sáng chung cho các nước.

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