Khách du lịch trải nghiệm làm nón lá tại Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống Huế. Ảnh minh họa: QT

Tại Đề án phát triển công nghiệp văn hóa Huế, thành phố lựa chọn 4 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển gồm: Du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số cùng 2 nhóm ngành trọng điểm là thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo. Đồng thời, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10% mỗi năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Đối với Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao, thành phố hướng đến những chương trình có thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ, thường niên nhằm khai thác tốt hơn các giá trị di sản, văn hóa Huế. Đồng thời, khung lịch và thời gian tổ chức sẽ được thành phố công bố sớm để các đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch quảng bá, kết nối tour, tuyến.

Trong chuỗi các hoạt động văn hóa giải trí sắp tới, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo từ Huế - The Hue Creators, dự kiến triển khai liên tục trong 3 năm, từ 2027 đến 2029, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và đơn vị phát triển nội dung tổ chức được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngành dịch vụ, du lịch Huế. Thông qua chương trình này, hình ảnh Huế sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trên các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông giải trí lớn trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Lễ hội Ánh sáng Quốc tế kết hợp với cuộc thi trình diễn thiết bị bay không người lái; mùa hai của Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế năm 2027; chương trình Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027 và nhiều hoạt động đặc sắc khác trong dịp Festival Huế cũng sẽ được tổ chức, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho ngành du lịch, dịch vụ Cố đô.

Trong khuôn khổ hội nghị vừa nêu, UBND thành phố đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, truyền thông như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars... Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy toàn diện trên các lĩnh vực giao thông kết nối, quảng bá hình ảnh du lịch Huế.

Trở lại với việc thành phố sẽ công bố sớm lịch các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí… Động thái này được đánh giá ngoài giúp các doanh nghiệp chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh còn góp phần thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của người dân. Khi có khung chương trình, thời gian rõ ràng, du khách dễ dàng lên kế hoạch sớm, đặt vé máy bay, khách sạn thuận tiện hơn. Đơn cử như Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 này, dù còn khoảng gần 1 tháng nữa mới diễn ra chương trình, song nhiều du khách đã chốt lịch trình kỳ nghỉ, tham dự lễ hội cho gia đình mình từ sớm.

Có thể thấy, từ việc định hình các nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm đến chủ trương công bố sớm khung thời gian sự kiện, Huế đang cho thấy cách tiếp cận bài bản và linh hoạt hơn để đánh thức tiềm năng du lịch. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là chìa khóa quan trọng giúp địa phương thu hút lượng khách lớn hơn, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến trong giai đoạn tới.