Đội ngũ bác sĩ nội trú y học gia đình của Trường đại học Y Hà Nội tăng cường hỗ trợ chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi và người khuyết tật tại phường Phương Liệt, Hà Nội. (Ảnh: KIM THANH)

Trong những năm gần đây các loại hình khám chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, khám chữa bệnh từ xa đã được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương và các địa phương trong cả nước. Kết quả triển khai cho thấy đây là giải pháp giúp người dân chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, liên tục, được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại cộng đồng, tại nơi sinh sống khi phù hợp về chuyên môn; giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, đã đến lúc cần xác định đây không đơn thuần là việc mở rộng các hình thức, địa điểm cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà là sự đổi mới về phương thức tổ chức chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng toàn diện, liên tục, lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò của y tế cơ sở và tăng cường kết nối giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế phải thực sự trở thành công cụ tài chính quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các hình thức khám bệnh, chữa bệnh này phát triển; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực của hệ thống y tế.

Tại Hội nghị tham vấn chính sách hướng dẫn tổ chức thực hiện và thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa, các ý kiến đều thống nhất cho rằng mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng quyền lợi chính đáng; cơ sở y tế phải yên tâm làm chuyên môn; cơ quan bảo hiểm xã hội phải có đầy đủ căn cứ để giám định, thanh toán và bảo vệ quỹ.

Để xây dựng các chính sách phù hợp, Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình phù hợp với hệ thống y tế Việt Nam, phát huy vai trò của y tế cơ sở trong quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và điều phối người bệnh. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển người bệnh và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với các hoạt động quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình. Cần nghiên cứu cơ chế tài chính khuyến khích quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm, giảm biến chứng và nhập viện không cần thiết, trên cơ sở phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

Đối với khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng, danh mục dịch vụ, điều kiện, quy trình chuyên môn, giá dịch vụ và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp với hình thức khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, trong đó có quy định phù hợp với đặc thù khám chữa bệnh cho người bệnh tại nhà nói chung và người bệnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội nói riêng. Ưu tiên nghiên cứu nhu cầu của người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế vận động; tính đúng các chi phí đặc thù khi cung ứng dịch vụ ngoài cơ sở y tế, đồng thời xác định phương án xử trí và chuyển người bệnh khi vượt khả năng chuyên môn.

Đối với khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cần phân định rõ hai hình thức khám bệnh, chữa bệnh này. Đồng thời hoàn thiện các quy định về điều kiện, quy trình chuyên môn, trách nhiệm của các bên và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Tiếp tục đánh giá tính khả thi của các phương án đang xây dựng, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và thuận lợi trong giám định, thanh toán. Đồng thời làm rõ ai chịu trách nhiệm chuyên môn, cơ sở nào được thanh toán, thanh toán cho nội dung gì, hồ sơ và dữ liệu nào là căn cứ giám định; có giải pháp phòng ngừa thanh toán trùng lặp. Công nghệ phải giúp người dân tiếp cận chuyên gia ngay tại địa phương khi phù hợp về chuyên môn, nâng cao năng lực y tế cơ sở và giảm chuyển người bệnh không cần thiết.

Hiện Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, xây dựng cơ chế thanh toán phù hợp với đặc thù của từng hình thức khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm đồng bộ với các quy định chuyên môn và giá dịch vụ. Chính sách thanh toán phải bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, tạo động lực cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thực hiện, giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và xã hội, đồng thời kiểm soát chi phí, phòng ngừa lạm dụng, trục lợi và bảo đảm khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Kiên quyết chống trục lợi, nhưng không tạo thêm rào cản hành chính không cần thiết.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho rằng, mục tiêu cuối cùng là để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, liên tục, được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại cộng đồng, tại nơi sinh sống khi phù hợp về chuyên môn; giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và bảo đảm tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

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