Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầuTổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Đại tướng Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Đảng NDCM Lào; Sisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Viêng Chăn; Sounthone Xayachack, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Santiphab Phomvihane, Bộ trưởng Tài chính; Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao; Leklay Sivilay, Bộ trưởng Công chính và Vận tải; Malaithong Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương; Bunleua Phandanouvong, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Monsay Laomoaxong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; Thiếu tướng Khonsavan Somphaxay, Thứ trưởng Công an; cùng các đồng chí Khemmani Pholsena, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Khamphau Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945. Từ năm 1965 đến 1967, đồng chí học tại Trường trung cấp Sư phạm, Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, huyện Vieng Xai, tỉnh Houaphanh. Từ năm 1969 đến 1973, đồng chí là Cán bộ Văn phòng 98 (Văn phòng đại diện Trung ương Đảng và Trung ương Mặt trận Lào yêu nước tại Hà Nội). Từ năm 1973 đến 1978, đồng chí là sinh viên Trường đại học Sư phạm Leningrad, Liên Xô (trước đây). Từ năm 1978 đến 1979, đồng chí trở thành giảng viên, Trưởng phòng tiếng Nga và Chánh Văn phòng Đối ngoại, Trường đại học Sư phạm Viêng Chăn. Từ năm 1979 đến 1981, đồng chí là Trưởng phòng Đối ngoại, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục. Từ năm 1981 đến 1985, đồng chí là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử quan hệ quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Moskva.

Từ năm 1985 đến 1986, đồng chí là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Văn phòng Phủ Thủ tướng. Từ năm 1987 đến 1992, đồng chí giữ cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1993 đến 1996, đồng chí là Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội. Từ năm 1997 đến 2001, đồng chí là Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Từ năm 2001 đến 2006, đồng chí là Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quản lý đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng quốc gia; đại biểu Quốc hội. Từ tháng 6/2006 đến 3/2016, đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao. Từ tháng 4/2016 đến 3/2021, đồng chí giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 15/1/2021, đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI. Từ tháng 3/2021 đến 1/2026, đồng chí là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ ngày 8/1/2026, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam-post939106.html

Theo nhandan.vn
