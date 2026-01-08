Thư giãn cùng cà phê... mèo

Phụ huynh hướng dẫn con trẻ cách để vui chơi cùng mèo. Ảnh: Mocha Cat Cafe

Bước chân vào Mocha Cat Cafe tại AEON Mall Huế, tôi bắt gặp hình ảnh những chú mèo nhanh nhẹn, đáng yêu đang thong thả đi lại giữa không gian ấm cúng, được các bạn trẻ dịu dàng vuốt ve, cưng nựng. Bỏ lại sự náo nhiệt của trung tâm thương mại là sự ấm áp, dịu nhẹ, nơi những chú mèo thong dong bước đi, nằm dài trên ghế, cuộn tròn trong ổ hay đang chơi đùa cùng nhau. “Khoảnh khắc nhìn thấy những chú mèo, cảm giác mệt mỏi trong mình như tan biến. Với mình đây là khoảng thời gian để thả lỏng và cân bằng lại tinh thần”, chị Phạm Thị Kiều Oanh (phường Kim Long) chia sẻ. Kiều Oanh cho biết, cô thường chọn đi cà phê mèo vào những lúc áp lực công việc: “Cứ nghĩ đến deadline, mình lại thấy căng thẳng. Khi vào quán cà phê mèo, chỉ cần ngồi nhìn mấy bé mèo chơi đùa thôi là đã thấy dễ chịu hơn. Cảm giác như mọi lo lắng được đặt sang một bên và dễ lấy lại cân bằng cho cảm xúc cá nhân”.

Cũng như Kiều Oanh, nhiều bạn trẻ đến cà phê mèo bởi sự gần gũi. Nhiều nghiên cứu từng chỉ ra, việc tiếp xúc với động vật có thể giúp con người giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Chỉ vài giờ rảnh, bạn trẻ có thể đến quán, chơi với mèo, trò chuyện cùng bạn bè hoặc thậm chí ngồi một mình với cuốn sách yêu thích.

Một yếu tố khiến cà phê mèo được yêu thích chính là sự chăm sóc kỹ lưỡng của chủ quán dành cho các chú mèo. Khác với suy nghĩ mèo chỉ như “điểm nhấn” hay “công cụ” để thu hút khách hàng, nhiều quán đặt sức khỏe của mèo lên hàng đầu. Theo chị Đoàn Thị Diễm Quỳnh, nhân viên quán Mocha Cat Cafe, các chú mèo luôn được tiêm phòng đầy đủ, kiểm tra sức khỏe định kỳ và sinh hoạt trong môi trường được vệ sinh thường xuyên. Mọi người xem mèo như các thành viên trong gia đình.

Mỗi chú mèo đều có hồ sơ sức khỏe riêng, được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên hiểu rõ tập tính của mèo. Quán cũng thường xuyên khuyến cáo khách hàng không nên bồng, bế hay tương tác quá mức sẽ dễ làm mèo bị stress. Khách hàng cũng được nhắc nhở rửa tay, sử dụng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi chơi với mèo, đồng thời khuyến khích tương tác với những "người bạn 4 chân" đúng cách thông qua đồ chơi hoặc thức ăn dành cho vật nuôi. Nhiều bố mẹ trẻ cũng không ngại dẫn con đi cà phê mèo để dạy cho các bé cách vui chơi và yêu thương động vật.

Không chỉ Mocha Cat Cafe, Cats Crazy Cafe tại đường Lê Văn Hưu (phường Thuận Hóa) cũng là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến xả stress. Điểm chung của những quán cà phê mèo là không gian được thiết kế phù hợp với cả người và mèo. Những góc leo trèo, kệ gỗ, đệm mềm được bố trí khoa học để vừa tạo chỗ chơi cho mèo, vừa mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng. Quán cũng chọn những bài nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng, vừa đủ thư giãn. Có người ghé quán sau giờ làm việc, có người chọn đây làm điểm hẹn cuối tuần. Với một số bạn trẻ, cà phê mèo còn là cách để bù đắp khoảng trống khi không thể nuôi thú cưng tại nhà và “gửi gắm” tình yêu động vật.

Cà phê mèo có thể không còn là mô hình mới mẻ, nhưng khi áp lực tinh thần ngày càng trở thành vấn đề của giới trẻ, không gian này giúp nhiều bạn trẻ phần nào giải quyết những áp lực trong cuộc sống.