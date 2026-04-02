Giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới

Cảnh trong phim "Thung lũng hoang vắng". (Ảnh: BTC cung cấp)

Đây là dịp hiếm có để công chúng yêu điện ảnh thưởng thức lại nhiều bộ phim vốn ít có cơ hội trình chiếu trên màn ảnh rộng.

Các bộ phim được chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”.

Chương trình gồm các suất chiếu phim, hoạt động giao lưu giữa nhà làm phim cùng khán giả và Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới” - một không gian trao đổi học thuật quy tụ các nhà làm phim, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tại đây, các diễn giả cùng nhìn lại những chuyển biến quan trọng của điện ảnh Việt Nam qua từng giai đoạn, từ thay đổi trong tư duy sáng tác, cách tiếp cận hiện thực đến sự hình thành các khuynh hướng thẩm mỹ mới. Đồng thời, hội thảo cũng đặt ra những đối thoại đa chiều về vai trò và đóng góp của các thế hệ nhà làm phim trong việc định hình diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới, qua đó góp phần mở rộng góc nhìn và kết nối điện ảnh Việt Nam với bối cảnh khu vực và quốc tế.

17 bộ phim trong chương trình trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000, với những chuyển động đáng chú ý trong tư duy sáng tạo, tiêu biểu như “Thị trấn yên tĩnh” (1986), “Thằng Bờm” (1987), “Tướng về hưu” (1988), “Gánh xiếc rong” (1988) “Vị đắng tình yêu” (1990), “Thung lũng hoang vắng” (2001), “Mùa len trâu (2004), “Thời xa vắng” (2004), “Dòng máu anh hùng” (2006), “Chơi vơi" (2009), “Cánh đồng bất tận” (2010), “Bi, đừng sợ!” (2010)…

Trong 17 phim thuộc chương trình, có phim khi ra đời hoàn toàn được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, được sử dụng để nghiên cứu, chưa được chiếu thương mại. Vì vậy, đây là một cơ hội hiếm có để khán giả, những người yêu điện ảnh có dịp tiếp cận thêm nhiều dòng phim khác nhau, phong cách sáng tác khác nhau, nhóm vấn đề, nội dung phản ánh đa dạng.

Xem lại 17 bộ phim từ nhiều năm trước, cùng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các nghệ sĩ làm phim, trong khuôn khổ chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới”, khán giả sẽ có dịp nhìn lại toàn diện tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam trong hành trình 40 năm đổi mới của đất nước.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

17 phim được trình chiếu trong chương trình: Thị trấn yên tĩnh Thằng Bờm Tướng về hưu Gánh xiếc rong Vị đắng tình yêu Hãy tha thứ cho em Thung lũng hoang vắng Gái nhảy Lưới trời Mùa len trâu Thời xa vắng Dòng máu anh hùng Chơi vơi Bi, đừng sợ Cánh đồng bất tận Đập cánh giữa không trung Đảo của dân ngụ cư

